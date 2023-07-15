На это указывает новая «дорожная карта», опубликованная инсайдером.

Несколько дней назад ряд источников распространил информацию об изменении планов Intel касательно выпуска будущих процессоров семейства Arrow Lake с применением собственного техпроцесса 20A, однако свежие данные говорят о противоположном: как сообщает ресурс Hardware Times, новая «дорожная карта» компании, опубликованная энтузиастом под ником momomo_us, остаётся без изменений.

Согласно представленному изображению, Intel, как и прежде, планирует освоить пять техпроцессов всего за четыре года: процессоры Alder Lake, Raptor Lake и Sapphire Rapids с задействованием Intel 7 — уже пройденный этап, в текущем году в список своих заслуг «синяя команда» сможет записать Meteor Lake на Intel 4, во второй половине 2023 года готовятся к производству и представители Sierra Forest и Granite Rapids с использованием Intel 3, в следующем году компания приступит к выпуску моделей Core 15-го поколения, относящихся к семейству Arrow Lake и производящихся с применением технологического процесса Intel 20A, на смену которым придут CPU Lunar Lake на базе Intel 18A.

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Источник изображения: Twitter, momomo_us

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Стоит напомнить, что чуть ранее некоторые опасения за судьбу грандиозных планов Intel вызвали откровения ряда инсайдеров, суливших отказ «синей команды» от производства моделей Arrow Lake с задействованием технологического процесса 20A в пользу TSMC с её технологией N3B, однако теперь, похоже, они были развеяны (хоть и не полностью).