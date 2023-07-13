По словам миллиардера, Китай заинтересован в совместной работе с другими странами в сфере ИИ.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, хорошо известный не только благодаря своему роду деятельности, но и порой весьма откровенным изречениям, высказался в пользу улучшения отношений между Китаем и США, сообщает ресурс TechSpot.

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Источник изображения: Pixabay

Так, самый богатый человек в мире решил стать своего рода «прокитайцем», заявив о том, что интересы Пекина, трудящегося над уникальными разработками в области искусственного интеллекта, не расходятся с мировыми целями в данной сфере: находясь на «трибуне» мероприятия Twitter Space с двумя конгрессменами США, демократом Ро Кханной и республиканцем Майком Галлахером, Маск отметил, что в области регулирования ИИ Китай нацелен на сотрудничество с мировым сообществом.

Кроме того, американский предприниматель отмечает, что США могут вновь вернуть себе дружбу Китая, если помогут урегулировать вопрос с неблагоприятной ситуацией вокруг Тайваня.

В ответ Галлахер заявил, что Китай может использовать возможности искусственного интеллекта в своих интересах, а именно для тотального технологического контроля и подавления демократических свобод.

Стоит отметить, что Илон Маск всегда был яростным сторонником ужесточения правил для ИИ, который он ранее нарёк одной из самых серьёзных опасностей для всего человечества в обозримом будущем, и его призывы, по словам самого миллиардера, нашли отклик со стороны представителей ряда стран, в том числе и Китая.

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Необходимо напомнить, что не только Маск считает задачу обуздания возможного «горячего нрава» ИИ одной из первоочередных в ближайшем будущем: как стало известно чуть ранее, компания OpenAI, широко известная благодаря своему чат-боту ChatGPT, объявила о создании новой команды, которая займётся вопросами предотвращения гипотетического вымирания человечества из-за действий «сверхразума».