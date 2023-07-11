Сопротивление попытается предотвратить создание Скайнета?

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Идеи истребления человечества враждебно настроенным к людям искусственным интеллектом культивировались на протяжении многих десятилетий благодаря целому ряду художественных произведений и фильмов, а с развитием ИИ всё больше людей тревожатся о своём будущем: как сообщает ресурс TechSpot, создатель известного чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, догадывается о тех опасностях, которые таит в себе создание сверхразума, включая вымирание человечества, поэтому собирает команду для снижения возможных рисков.

реклама

Источник изображения: Pixabay

По мнению представителей OpenAI, для контроля «сверхразума», то есть ИИ, обладающего более высоким уровнем интеллекта на фоне возможностей человека, необходимы научные и технические новшества, дабы иметь возможность «обуздать» непокорную (в теории) систему. Для решения этих задач компания намерена собрать новую команду, которая будет работать в течение целых четырёх лет, и выделяет 20 % своих ресурсов для этих целей.

Искусственный интеллект сможет помочь справиться с решением целого ряда мировых проблем, однако его возможная сила вызывает большие опасения, ведь при худшем развитии «сюжета» люди могут лишиться не только своих обязанностей, но и прав, что в конечном итоге станет закатом для человечества, считают представители компании, добавляя, что «сверхразум» может появиться уже в этом десятилетии.

По словам Ильи Суцкевера, являющегося соучредителем OpenAI, и Яна Лейке, одного из руководителей новой команды, в настоящее время методов для управления сверхинтеллектуальным ИИ пока не имеется, равно как и нет решений для укрощения его возможного «строптивого» нрава.

В связи с тем, что люди не смогут эффективно контролировать системы искусственного интеллекта намного умнее человечества, а существующие методы не будут масштабироваться до уровня сверхразума, требуется разработка новых решений, чем и займётся новая команда под «крылом» OpenAI, специалисты которой попытаются «очеловечить» ИИ, обучив систему человеческим ценностям.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Компания признаёт, что её проект по «обузданию» сверхразума достаточно амбициозен, однако всенепременно необходим человечеству, поэтому великим «светилам» в области машинного обучения в любом случае придётся заняться данным вопросом.