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ADATA анонсирует модули ОЗУ XPG Lancer Blade DDR5 и Lancer ROG Certified DDR5 с частотой до 6800 МГц
Новинки уже доступны для приобретения.

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Известная компания ADATA решила порадовать почитателей своей продукции, расширив модельный ряд новыми предложениями: ассортимент производителя пополнился сразу несколькими представителями разных линеек.

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Согласно официальному пресс-релизу, размещённому на страницах ресурса VideoCardz, новые модули оперативной памяти XPG LANCER BLADE RGB DDR5 и LANCER BLADE DDR5 смогут похвастаться низкопрофильными радиаторами, что весьма порадует владельцев небольших по размерам корпусов, а также представлены моделями с эффективной частотой до 6000/6400 МГц и объёмом 16/32 Гбайт. К преимуществам новинок производитель относит чипы памяти Hynix со сравнительно малыми значениями задержек, широкие возможности разгона вкупе с поддержкой технологий Intel XMP 3.0 и AMD EXPO, а также хорошее соотношение цены и качества.

Представители серии XPG LANCER BLADE будут выпускаться в двух расцветках (белой и чёрной) как в комплектах, состоящих из двух «планок», так и в виде одиночных модулей. Обладатели прозрачных корпусов смогут приобрести модели с RGB-подсветкой.

Кроме того, ADATA представляет на суд широкой компьютерной общественности модули оперативной памяти XPG LANCER RGB ROG CERTIFIED DDR5, характеризующиеся повышенными тактовыми частотами (до 6800 МГц при задействовании режима «ROG Certified») на материнских платах серии ROG на базе чипсета Intel Z790.

Источник изображений: VideoCardz, ADATA

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Сообщается, что новинки уже доступны для покупки по всему миру, а для получения более подробной информации рекомендуется посетить официальный сайт производителя.

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#ddr5 #adata
Источник: videocardz.com
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