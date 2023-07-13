Кроме того, модельный ряд компании пополнится ещё одной представительницей бренда Intel Arc.

Компания Acer, известная по своей достаточно популярной модели Arc A770 16 Гбайт, решила расширить ассортимент своих графических адаптеров, явив на суд широкой компьютерной общественности не только новую модель на базе GPU от Intel, но и парочку представительниц серии Radeon RX 7000, информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на сайт Xfastest.

Чуть ранее Acer уже заявляла о намерении по выпуску своих первых моделей серии Radeon RX 7000, однако тогда компания была нацелена на производство представительниц линейки Radeon RX 7900, но до сего момента «воз и ныне там»: впрочем, от сотрудничества с AMD производитель не отказывается, но теперь собирается представить вовсе не топовые видеоадаптеры RX 7900 XTX или RX 7900 XT, а пару моделей Radeon RX 7600.

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По данным источника, модельный ряд Acer пополнится двумя видеокартами Radeon RX 7600 серии Predator BiFrost, одна из которых (с припиской «OC») будет отличаться заводским разгоном GPU (до 2725 МГц в boost-режиме), а вторая довольствоваться стандартными частотами графического процессора (до 2655 МГц): обе модели обзаведутся достаточно необычной гибридной конструкцией системы охлаждения, снабжённой вентиляторами двух типов — тангенциального и радиального.

Кроме того, новинки будут снабжены 8-контактным разъёмом дополнительного питания, а вот наличием RGB-подсветки, судя по всему, похвастаться не смогут.





Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600

Помимо этого, ассортимент компании расширится ещё одной моделью под брендом Arc: к уже представленной на рынке Acer Predator BiFrost Arc A770 добавится ещё и Predator BiFrost Arc A750 OC, которая также получит гибридную СО.

Источник изображений: VideoCardz, Acer

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Стоимость трёх дебютирующих моделей на азиатском рынке уже известна: за Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600 просят 8490 тайваньских долларов (274 доллара США), Predator BiFrost Radeon RX 7600 OC оценена в 8999 тайваньских долларов (290 долларов США), а Predator BiFrost Arc A750 OC предлагается за 7990 тайваньских долларов (258 долларов США).