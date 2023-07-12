Облака защищают экзопланету от опасного «дыхания» звезды.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Астрономы продолжают изучать бескрайние просторы Вселенной, делая всё новые захватывающие открытия и детально изучая уже найденные небесные светила: так, обнаруженная ещё несколько назад ультраяркая экзопланета не так давно раскрыла учёным ещё больше тайн касательно своего строения, сообщает ресурс CNN.

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Ярко сияющая экзопланета LTT9779b (справа), вращающаяся вокруг крупной родительской звезды, в представлении художника

Источник изображения: CNN, Ricardo Ramírez Reyes/Universidad de Chile

Весьма разогретая экзопланета LTT9779b, находящаяся в 262 световых годах от Земли и вращающаяся вокруг своей звезды с периодом в 19 часов, в настоящее время слывёт самой яркой из когда-либо открытых — всё дело в наличии облаков, состоящих из металлов и силикатов, способствующих эффективному отражению света и создающих эффект «зеркала».

Экзопланета была обнаружена миссией NASA TESS и специалистами Европейской южной обсерватории ещё в далёком 2020 году, после чего вызвала интерес у исследователей Европейского космического агентства: при помощи «замеров», произведённых космическим телескопом CHEOPS, было выявлено, что «зеркальная» планета отражает более 80 % света от своей звезды, что весьма поражает, учитывая, что самый яркий объект на небосводе Земли (после Луны, естественно) в лице Венеры способен отражать 75 % солнечного света.

Не менее интересно и описание того, что именно происходит непосредственно на самой экзопланете LTT9779b: по словам одного из исследователей, мир планеты, расположенной весьма близко к звезде, весьма горяч и насыщен тяжёлыми металлическими облаками, из которых идут титановые дожди.

Впрочем, планета настолько разогрета (до 2000 °C на «солнечной» стороне), что в теории облаков на ней не должно быть вовсе, что было загадкой для учёных, однако возможный ответ был найден — по мнению исследователей, атмосфера LTT9779b перенасыщена парами металлов и силикатов, в результате чего и возможно образование металлических облаков.

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Однако на этом уникальные особенности LTT9779b не заканчиваются: по словам учёных, в теории подобной планеты не должно существовать, так как опасная близость со звездой в обычных условиях поставила бы крест на возможности наличия атмосферы: спасителями экзопланеты стали металлические облака, которые не так-то просто «сдуть» — они поддерживают необходимую температуру, отражая свет, тем самым помогая планете выжить в столь непростых условиях.