Очередной ценовой рубеж пройден.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока партнёры Intel и AMD пытаются переманить в свой стан бережливых геймеров, снижая ценники своих видеокарт, стоимость видеоадаптеров NVIDIA падает не так быстро, как хотелось бы потенциальным покупателям, однако движение вниз всё же есть: как сообщает ресурс Tom's Hardware, одна из моделей GeForce RTX 4080 преодолела психологическую отметку в $1000.

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Источник изображения: Pixabay

Речь идёт об игровом видеоадаптере MSI GeForce RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC, снабжённом производительной системой охлаждения с массивным радиатором и тремя вентиляторами, который может похвастаться заводским разгоном GPU (до 2535 МГц в boost-режиме и до 2550 МГц при использовании фирменного ПО), а также наличием 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 22.4 ГГц при шине в 256 бит — в американском магазине B&H Photo Video данную модель можно заполучить за $999.99, что на $170 меньше её первоначальной цены.

Источник изображения: B&H Photo Video

При этом видеокарта требует 3.5 слота для своей установки, а также снабжена 16-контактным коннектором для организации дополнительного питания и тремя портами DisplayPort 1.4a вкупе с одним разъёмом HDMI для вывода изображения.

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Стоит отметить, что хотя цена GeForce RTX 4080 преодолела знаковый барьер в $1000, стоимость конкурирующего продукта из стана AMD выглядит более привлекательно — так, у этого же продавца наиболее доступная модель Radeon RX 7900 XTX предлагается за $900, то есть на $100 дешевле своей оппонентки. Впрочем, видеокарта «зелёной команды» может предложить более высокий уровень производительности в играх с задействованием трассировки лучей и поддержку DLSS 3.