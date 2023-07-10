Не всё то золото, что предлагают китайские продавцы.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Хотя информация о рекомендованной производителем стоимости того или иного устройства зачастую легко находится во «всемирной паутине», жажда заполучить желанный товар по более низкой цене заставляет некоторых пользователей делать крайне необдуманные шаги, чем и пользуются недобросовестные продавцы: так, известный оверклокер der8auer провёл эксперимент, купив на одной из китайских онлайн-площадок новенький твердотельный накопитель Samsung 980 EVO 4 Тбайт всего за 40 евро и решив всесторонне изучить его, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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«Первым звоночком», указывающим на подделку, стало непосредственно само название устройства, так как твердотельного накопителя Samsung 980 EVO «в природе» не существует. Впрочем, такие тонкости могут знать лишь специалисты, в то время как рядовой покупатель вряд ли обратит на это внимание.

Изучив упаковку устройства, оверклокер нашёл ещё ряд огрехов — это и отсутствие логотипа Samsung, и несоответствие внешнего вида SSD его заявленным техническим характеристикам, и нагромождение рекламных слоганов, которые китайские маркетологи, судя по всему, «надёргали» из разных мест.

Распаковав накопитель, специалист отметил, что исследуемое устройство не имеет интерфейса NVMe, как было заявлено на упаковке, а общается с системой посредством SATA. Дальнейший осмотр SSD выявил, что накопитель, судя по всему, собирался в подвале «дядюшки Ляо», ведь все опознавательные знаки, которые могли бы пролить свет над происхождением чипов памяти и контроллера, оказались стёрты.

Точку в изучении SSD-диска поставили непосредственно результаты тестов: в бенчмарке CrystalDiskMark в режиме последовательного чтения/записи исследуемый твердотельный накопитель продемонстрировал результат в 36.25/0.84 Мбайт/c, то есть даже чего-то близкого к заявленным показателям в 560/530 Мбайт/c увидеть не удалось.

Источник изображений: YouTube, der8auer

При этом, хотя твердотельный накопитель и отображался в CrystalDiskInfo как устройство с 4 Тбайт «на борту», узнать его реальный объём так и не удалось — для данного процесса потребовался бы не один десяток часов, поэтому специалист решил отказаться от сего бесполезного занятия.

Помимо несуществующего Samsung 980 EVO, оверклокер приобрёл ещё несколько твердотельных накопителей по «заманчивым» ценам от именитых (как указывали продавцы) производителей, однако в конечном итоге все они оказались подделками.

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Вывод по результатам данного эксперимента весьма прост — приобретать товар следует только у проверенных продавцов и по разумным ценам.