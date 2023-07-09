Вероятно, потенциальным покупателям стоит поспешить.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Пока широкая общественность с тревогой следит за слабеющим рублём, геймеры ещё могут успеть заполучить новенькую GeForce RTX 4080 по «докризисному» ценнику, сэкономив несколько тысяч на более производительный процессор или дополнительный объём оперативной памяти.

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Так, в известной сети магазинов «Регард» игровая видеокарта Palit GeForce RTX 4080 GamingPro OC, основанная на 5-нм графическом процессоре AD103 с 9728 ядрами CUDA, который может похвастаться заводским разгоном, в результате чего тактовая частота в boost-режиме достигает значения в 2610 МГц (+105 МГц), снабжённая 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 22.4 ГГц при шине в 256 бит, производительной системой охлаждения с массивным радиатором, оснащённым медным основанием, и тремя вентиляторами с двойными шарикоподшипниками, а также ARGB-подсветкой, предлагается всего за 109 960 рублей, хотя ещё несколько дней назад, согласно информации сервиса Hardprice, её стоимость составляла 115 510 рублей.

Источник изображений: Регард





Источник изображения: Hardprice

При этом модель требует для своей установки 3.5 слота, наделена одним портом HDMI 2.1 и тремя DisplayPort 1.4a, а также одним 16-контактным разъёмом дополнительного питания при уровне энергопотребления в 320 Вт.

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Несомненно, на фоне не слишком благоприятной ситуации с курсом подобных предложений в ближайшем будущем пока что может и не быть, поэтому потенциальным покупателям стоит поспешить.