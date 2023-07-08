Похоже, почитатели продукции «синей команды» будут разочарованы.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Первые игровые графические адаптеры Intel под брендом Arc весьма неплохо зарекомендовали себя в среднем ценовом сегменте, в то время как ответа на топовые модели AMD и NVIDIA у «синей команды» нет и, похоже, в обозримом будущем не предвидится, по крайней мере об этом говорит инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, поделившийся некоторыми подробностями касательно характеристик будущих новинок Intel.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

По информации источника, предстоящие игровые видеокарты Intel семейства Battlemage могли дебютировать уже в текущем году, однако продукт до сих пор «сырой», поэтому специалистам «синей команды» приходится исправлять множественные ошибки и недочёты, в результате чего первые представители новой серии увидят свет не ранее второго квартала следующего года.

Не менее разочаровывающе звучит и сообщение энтузиаста касательно технических характеристик предстоящих новинок: согласно данным инсайдера, ни о каких «убийцах» GeForce RTX 4080, как предполагалось ранее, речи уже не идёт, ведь возможности топового чипа Battlemage в лице G10 были ощутимо ограничены — топовая модель, основанная на данном GPU, сможет рассчитывать всего лишь на 448 исполнительных блоков, что даже меньше, чем у Arc A770, а также получит 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и шину в 256 бит.

Источник изображения: YouTube, Moore's Law Is Dead

Ещё пара моделей, о которых стало известно инсайдеру, обзаведутся чипом G21, причём одна из них получит полноценный GPU с 320 исполнительными блоками и 12 Гбайт памяти GDDR6X с 192-битной шиной, а другая будет довольствоваться 256 исполнительными блоками и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 при шине в 128 бит.

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При этом предстоящим новинкам приписывается поддержка интерфейса PCIe 5.0, а также возможная замена памяти на GDDR7. Производство видеокарт Battlemage должно лечь «на плечи» TSMC — ожидается, что новые модели будут производиться по 4-нм нормам.