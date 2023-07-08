Несколько часов назад состоялось событие, ожидаемое многими геймерами, привыкшими считать свои деньги: игровой десктопный процессор AMD Ryzen 5 5600X3D поступил в продажу.
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Источник изображения: Twitter, Micro Center
Стоит напомнить, что новинка оснащается 6 ядрами/12 потоками, основанными на микроархитектуре Zen 3, с частотной формулой 3.3/4.4 ГГц, а также может похвастаться наличием целых 96 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, что достигается благодаря технологии 3D V-Cache.
Исходя из результатов тестов, опубликованных пару дней назад, Ryzen 5 5600X3D обладает впечатляющим соотношением цена/производительность: при стоимости в $230 в играх новинка практически не уступает своему старшему «собрату» в лице Ryzen 7 5800X3D, ценник которого стартует с отметки в $290.
В бенчмарках же и прикладных задачах новая модель не блещет, однако рядовому геймеру этого и не требуется, равно как и наличия возможностей оверклокинга, коих у новинки попросту нет, за исключением разве что разгона памяти.
Впрочем, отечественным пользователям пока что радоваться рано: в настоящий момент приобрести желанный Ryzen 5 5600X3D можно только у ритейлера Micro Center, физически расположенного в США, который ещё больше подогревает интерес, предлагая не только новенький CPU по заманчивой цене, но и целый набор, включающий в себя непосредственно «виновника торжества» в паре с системной платой ASUS TUF Gaming B550 Plus WiFi II и двумя модулями оперативной памяти G.Skill RipJaws V DDR4-3200 общим объёмом в 16 Гбайт, за «смешной» ценник в $330.
Геймерам же, не имеющим друзей или родственников в США, остаётся либо ждать милости со стороны AMD, которая, возможно, расширит области продажи Ryzen 5 5600X3D, либо уповать на доступность желанной модели по «серым» схемам.