В играх новинка лишь немного отстаёт от Ryzen 7 5800X3D.

Несколько дней назад нежданно-негаданно AMD обрадовала широкую компьютерную общественность, явив миру модель, которая разрабатывалась в недрах компании ещё несколько лет назад, но увидела свет только в 2023 году: речь идёт об игровом настольном процессоре Ryzen 5 5600X3D, который появится в продаже уже 7 июля.

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Впрочем, всё не так просто, ведь заполучить его можно будет лишь в сети магазинов Microcenter, базирующихся в США, однако, как это бывало и раньше, часть образцов может «просочиться» и на другие рынки по серым схемам.

За день до дебюта новинки специалисты ресурса Tom's Hardware обнародовали материал, в котором изучили возможности игровой модели, сравнив показатели CPU с уровнем производительности его «соплеменников» и конкурентов. Для платформы AMD Socket AM4 использовалась материнская плата MSI MEG X570 Godlike и два модуля оперативной памяти Trident Z Royal DDR4 по 8 Гбайт каждый, для AMD Socket AM5 была выбрана системная плата ASRock X670E Taichi и «планки» ОЗУ G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000, а для Intel Socket 1700 была задействована матплата MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi и пара модулей оперативной памяти Trident Z Royal DDR4 общим объёмом в 16 Гбайт. Графическая подсистема была представлена видеоадаптерами ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix OC (для игровых тестов) и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (для «замеров» в бенчмарках и приложениях).

Настольный процессор Ryzen 5 5600X3D производится по 7-нм технологическим нормам и снабжается 6 ядрами/12 потоками на базе микроархитектуры Zen 3 с несколько сниженными (по сравнению со стандартными моделями) частотными показателями (3.3/4.4 ГГц), однако с увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache – CPU может похвастаться наличием 99 Мбайт L2+L3.

Процессор поддерживает модули оперативной памяти DDR4, что на фоне не слишком приятной стоимости DDR5 даёт преимущество по сравнению с представителями серии Ryzen 7000, а также совместим с материнскими платами Socket AM4. Рекомендованный ценник новинки составляет $229 – в данном сегменте основным конкурентом CPU «красной команды» является 10-ядерный 16-поточный Core i5-13400/F, цена которого стартует с отметки в $228/$205.

AMD Ryzen 5 5600X3D, равно как и его «соплеменник» в лице Ryzen 7 5800X3D, официально не поддерживает разгон по множителю и функцию PBO, а также не даёт регулировать напряжение и ограничение по мощности. При этом возможность разгона оперативной памяти присутствует.

В игровых приложениях геймерский процессор AMD Ryzen 5 5600X3D продемонстрировал крайне неплохие показатели: согласно итоговым результатам, новинка уступает более дорогому «коллеге» в лице Ryzen 7 5800X3D всего лишь 4.7 %/4.2 % в разрешениях 1080p/1440p и обходит конкурента, Core i5-13400, на впечатляющие 20.0 %/13.1 %.

В бенчмарках и прикладных задачах у Ryzen 5 5600X3D не всё так радужно, что и немудрено, учитывая его сниженные тактовые частоты и меньшее количество ядер по сравнению с соперником из стана Intel — в однопоточных/многопоточных задачах новинка уступает Core i5-13400 в среднем 20.9 %/26.0 %.

Разгон ОЗУ до 3600 МГц даёт лишь незначительный прирост уровня быстродействия — около 1 % в играх и 2 % в бенчмарках и приложениях.

Что касается уровня энергопотребления Ryzen 5 5600X3D, то «аппетиты» новинки сравнительно скромны и достигают показателя в 85 Вт, что на 10 Вт меньше на фоне запросов Ryzen 7 5800X3D.

Источник изображений: Tom's Hardware

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Подводя итог, можно отметить, что Ryzen 5 5600X3D станет лучшим выбором для бережливого геймера — учитывая поддержку сравнительно дешёвой DDR4 и материнских плат Socket AM4 новинка весьма привлекательна с точки зрения цена/производительность. Впрочем, в прикладных задачах у CPU «красной команды» не всё так гладко, поэтому тем, кто ищет сбалансированную модель, следует обратить свой взор на другие предложения.