Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
Первые всесторонние тесты Ryzen 5 5600X3D — лучший выбор для экономного геймера
В играх новинка лишь немного отстаёт от Ryzen 7 5800X3D.
рекомендации
На порядок подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Philips с МЕГАскидкой = дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
4К телевизоры до 20.000р - целая гора вкл 50"
43" TV Huyndai за 15 тр - цена не растет
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр

Несколько дней назад нежданно-негаданно AMD обрадовала широкую компьютерную общественность, явив миру модель, которая разрабатывалась в недрах компании ещё несколько лет назад, но увидела свет только в 2023 году: речь идёт об игровом настольном процессоре Ryzen 5 5600X3D, который появится в продаже уже 7 июля.

реклама

Впрочем, всё не так просто, ведь заполучить его можно будет лишь в сети магазинов Microcenter, базирующихся в США, однако, как это бывало и раньше, часть образцов может «просочиться» и на другие рынки по серым схемам.

За день до дебюта новинки специалисты ресурса Tom's Hardware обнародовали материал, в котором изучили возможности игровой модели, сравнив показатели CPU с уровнем производительности его «соплеменников» и конкурентов. Для платформы AMD Socket AM4 использовалась материнская плата MSI MEG X570 Godlike и два модуля оперативной памяти Trident Z Royal DDR4 по 8 Гбайт каждый, для AMD Socket AM5 была выбрана системная плата ASRock X670E Taichi и «планки» ОЗУ G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000, а для Intel Socket 1700 была задействована матплата MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi и пара модулей оперативной памяти Trident Z Royal DDR4 общим объёмом в 16 Гбайт. Графическая подсистема была представлена видеоадаптерами ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix OC (для игровых тестов) и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (для «замеров» в бенчмарках и приложениях).

Настольный процессор Ryzen 5 5600X3D производится по 7-нм технологическим нормам и снабжается 6 ядрами/12 потоками на базе микроархитектуры Zen 3 с несколько сниженными (по сравнению со стандартными моделями) частотными показателями (3.3/4.4 ГГц), однако с увеличенным объёмом кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache – CPU может похвастаться наличием 99 Мбайт L2+L3.

Процессор поддерживает модули оперативной памяти DDR4, что на фоне не слишком приятной стоимости DDR5 даёт преимущество по сравнению с представителями серии Ryzen 7000, а также совместим с материнскими платами Socket AM4. Рекомендованный ценник новинки составляет $229 – в данном сегменте основным конкурентом CPU «красной команды» является 10-ядерный 16-поточный Core i5-13400/F, цена которого стартует с отметки в $228/$205.

AMD Ryzen 5 5600X3D, равно как и его «соплеменник» в лице Ryzen 7 5800X3D, официально не поддерживает разгон по множителю и функцию PBO, а также не даёт регулировать напряжение и ограничение по мощности. При этом возможность разгона оперативной памяти присутствует.

В игровых приложениях геймерский процессор AMD Ryzen 5 5600X3D продемонстрировал крайне неплохие показатели: согласно итоговым результатам, новинка уступает более дорогому «коллеге» в лице Ryzen 7 5800X3D всего лишь 4.7 %/4.2 % в разрешениях 1080p/1440p и обходит конкурента, Core i5-13400, на впечатляющие 20.0 %/13.1 %.

В бенчмарках и прикладных задачах у Ryzen 5 5600X3D не всё так радужно, что и немудрено, учитывая его сниженные тактовые частоты и меньшее количество ядер по сравнению с соперником из стана Intel — в однопоточных/многопоточных задачах новинка уступает Core i5-13400 в среднем 20.9 %/26.0 %.

Разгон ОЗУ до 3600 МГц даёт лишь незначительный прирост уровня быстродействия — около 1 % в играх и 2 % в бенчмарках и приложениях.

Что касается уровня энергопотребления Ryzen 5 5600X3D, то «аппетиты» новинки сравнительно скромны и достигают показателя в 85 Вт, что на 10 Вт меньше на фоне запросов Ryzen 7 5800X3D.

Источник изображений: Tom's Hardware

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
iPhone 14 по цене 12го - смотри
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
-20000р на 4080 MSI Suprim X
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Подводя итог, можно отметить, что Ryzen 5 5600X3D станет лучшим выбором для бережливого геймера — учитывая поддержку сравнительно дешёвой DDR4 и материнских плат Socket AM4 новинка весьма привлекательна с точки зрения цена/производительность. Впрочем, в прикладных задачах у CPU «красной команды» не всё так гладко, поэтому тем, кто ищет сбалансированную модель, следует обратить свой взор на другие предложения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #ryzen 5 5600x3d
Источник: tomshardware.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В первых игровых тестах AMD Ryzen 5 5600X3D догоняет флагманские процессоры нового поколения
Intel планирует запустить полную трассировку путей на своих встроенных графических процессорах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зачем Москва вернула Пригожину миллиарды конфискованных рублей
34
Пользователи активно обсуждают найденные при обыске фото Пригожина в разных костюмах
14
Пригожин забрал именной пистолет от Шойгу в здании ФСБ в Санкт-Петербурге
17
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
36
Российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу
13
В Европе цены AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060/Ti уже до 13% ниже РРЦ
3
Власти Нидерландов считают, что ответ на китайские санкции по экспорту металлов должен сформировать Евросоюз
+
AMD Ryzen 3 5100 может пополнить ассортимент AM4 процессоров вместе с Ryzen 7 5700
2
В мировой сети появились кадры запуска корректируемых бомб ФАБ-500М62 с подвеса бомбардировщика
1
Mash: у Блиновской и Лерчек нашли «крышу» в российской власти
5
Politico: американские власти скорее всего не смогут выяснить, кто пронес кокаин в Белый дом
4
В соцсетях прокомментировали переброску российских танков Т-54/55 - считается что их везут в Крым
8
Запад: AMX-10 отлично показали себя в боях с повстанцами, но они не предназначены для борьбы с T-90M
2
Выход складного смартфона Mix Fold 3 от Xiaomi состоится в августе
+
Снаряд "Краснополь-Д" из ствола Мста-С пролетает 43 км, а из Коалиции-СВ все 70 км
1
«Снесло крышу от больших денег». Какими причинами объяснили мятеж ЧВК «Вагнер» на российском ТВ
15
Практически целая ракета Storm Shadow упала в поле в зоне СВО и будет после тщательно изучена
1
66 смартфонов Xiaomi получат официальную прошивку MIUI 15 на базе Android 14
4
США намерены наказать Китай за ограничение экспорта редкоземельных металлов
4
Секретарь СНБО Украины заявил о смене стратегии контрнаступления ВСУ на истощение ВС РФ
+

Популярные статьи

Топ 15 лучших связок процессор-видеокарта в 2023 году по мнению нейросети
22
Каких целей Россия уже достигла в СВО
82
Цены растут на глазах — собираем оптимальный игровой компьютер на Ryzen 5 5600 в июле 2023 года
32
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
45
Выбираем игровой ноутбук летом 2023 года — 10 лучших моделей, от бюджетных до топовых
1
В столице Австрии Вене на зданиях появились наклейки против произвола украинских беженцев
27
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
16
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
4
Обзор вентиляторов XPG VENTO 120 ARGB: святая простота
6
Выбор ноутбука для работы и учёбы - рассмотрим 3 оптимальные модели
6

Сейчас обсуждают

matocob
19:59
Проблема масштабируемости при переходе с x86 на x86-64 не имеет отношения к объемам и разделяемости кешей. Это всего лишь проблема конкретной реализации архитектуры.
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
ARC99
19:55
У КНР сейчас – хорошие отношения с UK.
Китайский лидер Си Цзиньпин предостерёг Россию от применения ядерного оружия
coth
19:51
В Японское море попадает вода из Охотского моря, куда она попадает из Берингова пролива и Анадырского течения. А с востока Японии Северо-Тихоокеанское течение уходит на восток к Америке. Так что пока ...
В Южной Корее начался ажиотаж вокруг поваренной соли
Yilec
19:47
Это перепрошитая RX 470.
Купил новую видеокарту Peladn RX 580 на 8Gb - ТОП за свои деньги
Yilec
19:42
Еще бэта-тест 11 винды не закончен, а M$ уже 12 выкатывает. Молоцы, чё. Достойные наследники Билла Гейтса. Тот тоже недописанный бейсик продавал.
Windows 12 может быть представлена в 2024 году с плавающей панелью задач
Dead_witch
19:35
А как это и где все настраивать?
Гайд: легкий заработок на летней распродаже Steam
andrew_riddler
19:29
Мифы от сдроченных омежек подъехали
В Беларуси заблокировали доступ к Pornhub
andrew_riddler
19:29
Это уже ни в какие ворота.второй высер за день
Развод и фейковые аккаунты на сайтах знакомств
usr721
19:12
Что вы несете - рука-лицо.
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
usr721
19:11
И хохлов, и ватников, тогда уж.
Пехота ВСУ стала атаковать без прикрытия Leopard 2 - На Западе решили, что Украина должна их беречь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем