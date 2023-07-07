Производители отреагировали на заявление Китая о вводе ограничения на экспорт двух редкоземельных металлов, а именно галлия и германия, которые пользуются большой популярностью в полупроводниковой и автомобильной промышленности, сообщает ресурс Reuters.
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Источник изображения: Pixabay
Так, компания Volkswagen заявила, что в случае крайней необходимости примет определённые меры совместно со своими партнёрами, однако не уточнила, какие именно. Также немецкий производитель отмечает, что данные металлы будут играть важную роль в системах автономного вождения.
Ряд экспертов предполагает, что имеющихся в наличии запасов галлия хватит всего лишь на несколько месяцев, а с поиском альтернативных источников могут возникнуть проблемы.
При этом есть вероятность введения дополнительных квот на стратегический экспорт со стороны Китая, включая редкоземельные металлы — причиной для беспокойства стало недавнее заявление главного китайского советника, который отметил, что существующие ограничения экспорта редкоземельных металлов будут только началом.
Заявление Китая о контроле экспорта галлия и германия, в том числе используемых в электронике и автомобилестроении, начиная с 1 августа текущего года, стало полной неожиданностью для ряда производителей, в результате чего многим компаниям пришлось судорожно искать альтернативные каналы поставок и повышать стоимость своей продукции.
Впрочем, крупные производители чипов кажутся (или хотят казаться) весьма спокойными: так, тайваньский гигант TSMC заявил, что его бизнес от действий Китая не пострадает. Вторят компании и её «коллеги»: тайваньская WIN Semiconductors сообщает, что лишь небольшая часть поставок идёт непосредственно из Китая, в то время как основная масса доставляется из Германии и Японии, а NXP Semiconductors отмечает, что ограничение китайского экспорта никоим образом не станет препятствием для производства чипов.
Стоит отметить, что министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин с визитом в четверг, однако стороны скептически относятся к тому, что четырёхдневный визит американской представительницы смягчит ситуацию — официальные лица признают, что обе страны поставили защиту национальной безопасности выше экономических связей.
Ограничения экспорта, скорее всего, еще больше обострят отношения между США и Китаем, так как обе страны соперничают за господство в полупроводниковых и оборонных технологиях.