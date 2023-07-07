Что будет в долгосрочной перспективе, пока предсказать трудно.

Производители отреагировали на заявление Китая о вводе ограничения на экспорт двух редкоземельных металлов, а именно галлия и германия, которые пользуются большой популярностью в полупроводниковой и автомобильной промышленности, сообщает ресурс Reuters.

реклама

Источник изображения: Pixabay

Так, компания Volkswagen заявила, что в случае крайней необходимости примет определённые меры совместно со своими партнёрами, однако не уточнила, какие именно. Также немецкий производитель отмечает, что данные металлы будут играть важную роль в системах автономного вождения.

Ряд экспертов предполагает, что имеющихся в наличии запасов галлия хватит всего лишь на несколько месяцев, а с поиском альтернативных источников могут возникнуть проблемы.

При этом есть вероятность введения дополнительных квот на стратегический экспорт со стороны Китая, включая редкоземельные металлы — причиной для беспокойства стало недавнее заявление главного китайского советника, который отметил, что существующие ограничения экспорта редкоземельных металлов будут только началом.

Заявление Китая о контроле экспорта галлия и германия, в том числе используемых в электронике и автомобилестроении, начиная с 1 августа текущего года, стало полной неожиданностью для ряда производителей, в результате чего многим компаниям пришлось судорожно искать альтернативные каналы поставок и повышать стоимость своей продукции.

Впрочем, крупные производители чипов кажутся (или хотят казаться) весьма спокойными: так, тайваньский гигант TSMC заявил, что его бизнес от действий Китая не пострадает. Вторят компании и её «коллеги»: тайваньская WIN Semiconductors сообщает, что лишь небольшая часть поставок идёт непосредственно из Китая, в то время как основная масса доставляется из Германии и Японии, а NXP Semiconductors отмечает, что ограничение китайского экспорта никоим образом не станет препятствием для производства чипов.

Стоит отметить, что министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Пекин с визитом в четверг, однако стороны скептически относятся к тому, что четырёхдневный визит американской представительницы смягчит ситуацию — официальные лица признают, что обе страны поставили защиту национальной безопасности выше экономических связей.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ограничения экспорта, скорее всего, еще больше обострят отношения между США и Китаем, так как обе страны соперничают за господство в полупроводниковых и оборонных технологиях.