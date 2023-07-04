Ждать осталось не так уж и долго.

Несколько часов назад загадочный настольный процессор AMD Ryzen 5 7600F был замечен в одном из бенчмарков, а уже сейчас один из корейских ритейлеров решил рассекретить розничную стоимость предстоящей новинки и дату её появления на прилавках магазинов, информирует общественность ресурс TechPowerUp.

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Источник изображения: TechPowerUp

Согласно представленным данным, десктопный процессор AMD Ryzen 5 7600F получит ценник в $170-180 и дебютирует уже через несколько дней, а именно 7 июля.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющейся информации, новая модель получит 6 ядер с поддержкой технологии SMT и сможет функционировать на частоте до 5.0 ГГц в турборежиме. Ожидается, что новинка не сможет похвастаться наличием встроенной графической подсистемы, на что намекает присутствие суффикса «F» в названии модели.

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Что касается принадлежности Ryzen 5 7600F к тому или иному семейству, то существует как минимум две теории, одна из которых относит будущую новинку к поколению Raphael, а вторая — к Phoenix 2.