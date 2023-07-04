Новинки появились в базе данных ЕЭК.

Неумолимо надвигающийся дебют настольных процессоров Intel Core следующего поколения становится катализатором появления всё большего количества «утечек» касательно материнских плат, которые составят пару предстоящим новинкам: как сообщает ресурс VideoCardz, компания Gigabyte готовится пополнить ассортимент своих матплат сразу несколькими обновлёнными моделями.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Так, в базе данных Евразийской экономической комиссии появилось упоминание о готовящихся системных платах Gigabyte с суффиксом «X» на базе чипсета Z790: в данном списке нашлось место для моделей AORUS XTREME X, AORUS PRO X, AORUS ELITE X AX, AORUS ELITE X WIFI7, AORUS TACHYON X и AORUS MASTER X.

Кроме того, в имеющейся документации указаны и материнские платы на основе набора системной логики B760, принадлежащие к сериям AORUS ELITE X AX и YT PIONEER WIFI — название последней, судя по всему, ранее не использовалось и может быть припасено как для модели, предназначенной для определённого рынка, так и для профессионального продукта.

Источник изображения: ЕЭК

Чуть ранее Gigabyte выпустила новую версию BIOS для своих материнских плат, основанных на чипсетах 600-й и 700-й серии, которая принесла поддержку настольных процессоров Intel Core следующего поколения — судя по всему, речь идёт об обновлённой линейке Raptor Lake-S Refresh.

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Чем конкретно смогут похвастаться новые модели материнских плат, пока доподлинно не известно, однако, исходя из скудных «утечек», следует рассчитывать как минимум на поддержку WiFi 7 и 5-гигабитных Ethernet контроллеров.