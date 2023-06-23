Похоже, в обозримом будущем AMD намерена пополнить модельный ряд процессоров серии Ryzen 5000 новым CPU, по крайней мере на это намекает упоминание возможной новинки на официальном сайте Gigabyte в списке совместимых с материнскими платами на базе чипсета X570 моделей, информирует общественность ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: AMD
Согласно представленным данным, новый настольный процессор AMD Ryzen 7 5700 степпинга A0, равно как и его «соплеменники», будет выпускаться по 7-нм технологическим нормам и получит 8 ядер/16 потоков, работающих на частоте 3.7/4.6 ГГц в базовом/максимальном режиме, а также 4 Мбайт L2- и 16 Мбайт L3-кэша. Уровень TDP новинки остановится на отметке в 65 Вт.
Источник изображения: VideoCardz, Gigabyte
Интересен тот факт, что данная модель будет относиться не к семейству Vermeer, как можно подумать сначала, а станет частью Cezanne, однако будет отличаться от своих «соплеменников» серии Ryzen 5000G отсутствием встроенной графической подсистемы.
Специалистам источника не удалось обнаружить упоминание о Ryzen 7 5700 на сайтах других производителей, однако если данная модель действительно готовится к своему дебюту, то она непременно появится в списке совместимых CPU в ближайшем будущем.