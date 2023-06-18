Кроме того, свежая версия BIOS позволила «подружить» плату с небинарными модулями оперативной памяти.

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Производители материнских плат готовятся к обновлению модельного ряда настольных процессоров Intel: как информирует общественность ресурс VideoCardz, вслед за Gigabyte о готовности системных плат принять «на борт» CPU следующего поколения рапортуют представители ASRock (по крайней мере одной из моделей).

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Так, материнская плата ASRock B760M серии Phantom Gaming Sonic получила свежую прошивку версии 5.04, которая добавляет поддержку для настольных процессоров Intel следующего поколения, небинарных модулей оперативной памяти DDR5 объёмом 24 и 48 Гбайт, а также содержит ряд оптимизаций и исправлений.

Источник изображения: VideoCardz, ASRock

Таким образом, матплата от ASRock сможет функционировать в паре с процессорами Intel сразу трёх поколений, что является не слишком типичным явлением, учитывая любовь «синей команды» сравнительно часто (на фоне AMD) менять сокеты.

Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, под процессорами следующего поколения подразумеваются представители «обновлённого» семейства Raptor Lake-S Refresh, которые должны получить прирост по частоте по сравнению со своими «стандартными соплеменниками» вкупе с поддержкой более скоростных модулей оперативной памяти, а также сохранить привычные для пользователей названия без отбрасывания хорошо знакомой буквы «i», о чём чуть ранее сообщил один из инсайдеров.

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Ожидается, что дебют десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake-S Refresh) состоится в четвёртом квартале текущего года.