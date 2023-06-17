От изменений «пострадают» не все модели CPU.

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Как стало известно чуть ранее, Intel намерена изменить схему именования своих будущих процессоров, начиная уже со следующего поколения CPU, о чём и было поведано широкой компьютерной общественности представителями компании, однако в заявлении «синей команды» оказалось слишком много недосказанностей: восполнить пробелы вызвался инсайдер Bilibili-канала Golden Pig Upgrade, рассказавший о формуле, которая будет использоваться для названий предстоящих моделей процессоров Intel, информирует ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Стоит напомнить, что во второй половине текущего года ожидается дебют процессоров «обновлённого» семейства Raptor Lake с припиской Refresh, отличающихся повышенными тактовыми частотами и поддержкой более быстрой памяти, которые должны статью частью линейки Intel Core 14-го поколения — именно они и окажутся первыми «испытуемыми», подвергнувшимися изменению бренда.

Впрочем, как утверждает инсайдер, изменения коснутся лишь энергоэффективных моделей Raptor Lake Refresh, которые наряду с «собратьями» семейства Meteor Lake лишатся знаковой буквы «i» в своём названии, а последние ещё и обзаведутся припиской «Ultra», в то время как настольные и мобильные процессоры «рефреша» Raptor Lake-S/HX останутся с вполне привычными именованиями — Core i9-14900K, Core i7-14700HX и так далее.

Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, Golden Pig Upgrade

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Пока остаётся загадкой, зачем Intel решила проводить подобные эксперименты, однако, учитывая невозможность влияния на данное явление, рядовым пользователям остаётся только наблюдать.