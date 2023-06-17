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Настольные процессоры Intel Meteor Lake-S отменены, Arrow Lake-S выйдут в конце 2024 года — инсайд
А представители Raptor Lake дебютируют уже через несколько месяцев.
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Пока компьютерное сообщество изучает изменения в названиях будущих процессоров Intel, разного рода энтузиасты продолжают потчевать публику свежими данными касательно периодов появления предстоящих новинок: как сообщает сайт VideoCardz, очередной инсайд был опубликован несколько часов назад китайским ресурсом ECSM_Official, известным благодаря ряду «утечек».

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Источник изображения: Wccftech

По данным источника, ближайшие несколько месяцев будут насыщены дебютами как настольных, так и мобильных процессоров Intel, а также моделей, предназначенных для профессионального использования: так, процессоры обновлённого семейства Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем, относящиеся к линейке Core 14-го поколения, появятся в октябре 2023 года, спустя несколько недель, а именно в ноябре-декабре, должны дебютировать CPU без суффикса «K», мобильные Meteor Lake-H предстанут на суд общественности в четвёртом квартале текущего года, представители Sapphire Rapids Refresh для рабочих станций увидят свет в начале 2024 года, а процессоры Arrow Lake-S покажутся пред взором компьютерного сообщества в четвёртом квартале 2024 или даже в первом квартале 2025 года.

Источник изображения: VideoCardz, Bilibili, ECSM_Official

Также сообщается, что настольные процессоры Raptor Lake-S Refresh будут «дружить» с уже представленными на рынке материнскими платами 600-й и 700-й серий, равно как и модели Xeon W-2500 и W-3500 (Sapphire Rapids Refresh) смогут вдохнуть в платформу W790 новую жизнь.

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Что касается моделей семейства Meteor Lake-S, предназначенных для настольного сегмента, то, судя по всему, их дебюта пользователи так и не дождутся: согласно информации инсайдера, их выпуск отменён.

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#intel #meteor lake-s #arrow lake-s #raptor lake-s refresh
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Ну и ладно. Пока эти сопляки Meteor Lake не накачали мускулы, им в настольном сегменте делать особо нечего.
Настольные процессоры Intel Meteor Lake-S отменены, Arrow Lake-S выйдут в конце 2024 года — инсайд
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