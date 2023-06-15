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Core i3, i5, i7 и i9 канули в лету — обнародована новая схема именования будущих процессоров Intel
Изменения будут видны во время дебюта процессоров семейства Meteor Lake.
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Недавние новости касательно скорого изменения схемы именования будущих процессоров Intel находят своё подтверждение в новой «утечке»: как сообщает ресурс VideoCardz, «синяя команда» действительно отказывается от буквы «i» в названиях предстоящих моделей CPU под брендом Core, а также вносит ряд других изменений.

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Так, помимо отказа от хорошо запомнившегося почитателям продукции «синей команды» суффикса «i», специалисты Intel разделят сегмент клиентских моделей на две подгруппы: Mainstream, в которую войдут «стандартные» модели CPU, и Premium, характеризующуюся добавкой «Ultra» в именовании процессоров, причём, судя по представленным слайдам, данное нововведение будет касаться лишь представителей Core 5, Core 7 и Core 9, в то время как Core 3 Ultra пока не планируется.

Сообщается, что изменения вступят в силу уже совсем скоро — начиная с моделей процессоров семейства Meteor Lake, которые должны дебютировать во второй половине текущего года. При этом новинки, судя по всему, не станут частью 14-го поколения процессоров Intel Core, а будут являться лишь обновлёнными моделями текущей линейки.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

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Стоит отметить, что, хотя об изменениях бренда Core заявлено официально, подробности касательно корректировки системы нумерации процессоров пока держатся в секрете.

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