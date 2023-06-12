Новинка выпускается в двух цветовых вариациях.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Производители материнских плат продолжают радовать почитателей своей продукции всё новыми доступными товарами: как информирует общественность ресурс TechPowerUp, ссылаясь на находку «сетевого детектива» momomo_us, в продаже появилась новая модель системной платы с сокетом LGA 1700 под брендом Abit.

реклама

Материнская плата Abit AB-B760ITX выпускается в форм-факторе Mini-ITX в двух цветах (чёрном и белом) с использованием 8-слойного текстолита, основана на наборе системной логики B760 и поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений. Подсистема питания новинки выполнена по схеме «9+1» фазы.

Новинка может похвастаться наличием одного полноразмерного слота PCIe 5.0 x16, пары разъёмов для установки модулей оперативной памяти вплоть до DDR4-4200 общим объёмом 64 Гбайт, четырёх портов SATA 3.0, а также одного M.2-слота PCIe 4.0, предназначенного для NVMe-накопителей.

Источник изображений: Twitter, momomo_us

Кроме того, системная плата имеет в своём распоряжении 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8125, четыре порта USB 3.0 и парочку USB 2.0, 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, два разъёма HDMI и один DisplayPort, а также наделена поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Стоимость обеих вариаций новинки в китайской рознице одинакова и составляет 599 юаней (около 7000 рублей).