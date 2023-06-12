Производители материнских плат продолжают радовать почитателей своей продукции всё новыми доступными товарами: как информирует общественность ресурс TechPowerUp, ссылаясь на находку «сетевого детектива» momomo_us, в продаже появилась новая модель системной платы с сокетом LGA 1700 под брендом Abit.
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Материнская плата Abit AB-B760ITX выпускается в форм-факторе Mini-ITX в двух цветах (чёрном и белом) с использованием 8-слойного текстолита, основана на наборе системной логики B760 и поддерживает процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений. Подсистема питания новинки выполнена по схеме «9+1» фазы.
Новинка может похвастаться наличием одного полноразмерного слота PCIe 5.0 x16, пары разъёмов для установки модулей оперативной памяти вплоть до DDR4-4200 общим объёмом 64 Гбайт, четырёх портов SATA 3.0, а также одного M.2-слота PCIe 4.0, предназначенного для NVMe-накопителей.
Источник изображений: Twitter, momomo_us
Кроме того, системная плата имеет в своём распоряжении 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek RTL8125, четыре порта USB 3.0 и парочку USB 2.0, 7.1-канальный аудиокодек Realtek ALC897, два разъёма HDMI и один DisplayPort, а также наделена поддержкой беспроводных сетей Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.
Стоимость обеих вариаций новинки в китайской рознице одинакова и составляет 599 юаней (около 7000 рублей).