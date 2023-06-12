На фоне затянувшегося «молчания» AMD в среднеценовом сегменте и туманных планов по выпуску десктопных моделей серии Radeon RX 7800 и RX 7700 в ближайшем будущем партнёры «красной команды» изо всех сил стараются насытить рынок доступными моделями видеокарт, хотя для этого им и приходится использовать архитектуры прошлых годов: как сообщает ресурс VideoCardz, ссылаясь на материал сайта ITHome, компания Sapphire намерена выпустить очередной вариант Radeon RX 6750 XT.
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По информации источника, модель Radeon RX 6750 XT от Sapphire, основанная на GPU, базирующемся на микроархитектуре RDNA 2 и снабжённом 2560 потоковыми процессорами, будет относиться к серии Overseas Edition и, судя по всему, станет доступна на международном рынке.
Новинка может похвастаться производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами и радиатором специальной конструкции, эффективно отводящим тепло от компонентов видеокарты, двумя микросхемами BIOS и заводским разгоном графического процессора — до 2623 МГц в режиме boost (+0.9 % по сравнению с референсным значением).
Источник изображений: ITHome
Кроме того, видеоадаптер снабжён 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и парой разъёмов дополнительного питания.
Ожидается, что новинка получит приятный ценник и сможет успешно конкурировать с не так давно дебютировавшей NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.