Новинка будет конкурировать с GeForce RTX 4060 Ti.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

На фоне затянувшегося «молчания» AMD в среднеценовом сегменте и туманных планов по выпуску десктопных моделей серии Radeon RX 7800 и RX 7700 в ближайшем будущем партнёры «красной команды» изо всех сил стараются насытить рынок доступными моделями видеокарт, хотя для этого им и приходится использовать архитектуры прошлых годов: как сообщает ресурс VideoCardz, ссылаясь на материал сайта ITHome, компания Sapphire намерена выпустить очередной вариант Radeon RX 6750 XT.

реклама

По информации источника, модель Radeon RX 6750 XT от Sapphire, основанная на GPU, базирующемся на микроархитектуре RDNA 2 и снабжённом 2560 потоковыми процессорами, будет относиться к серии Overseas Edition и, судя по всему, станет доступна на международном рынке.

Новинка может похвастаться производительной системой охлаждения с тремя вентиляторами и радиатором специальной конструкции, эффективно отводящим тепло от компонентов видеокарты, двумя микросхемами BIOS и заводским разгоном графического процессора — до 2623 МГц в режиме boost (+0.9 % по сравнению с референсным значением).

Источник изображений: ITHome

Кроме того, видеоадаптер снабжён 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и парой разъёмов дополнительного питания.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Ожидается, что новинка получит приятный ценник и сможет успешно конкурировать с не так давно дебютировавшей NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti.