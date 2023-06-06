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Цены и характеристики видеокарт GeForce RTX 40 SUPER обнародованы инсайдером
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Пока компьютерное сообщество обсуждает возможности и ценники моделей видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, разного рода энтузиасты продолжают радовать общественность «утечками» касательно предстоящих новинок: как сообщает ресурс El Chapuzas Informático, инсайдер YouTube-канала Graphically Challenged обнародовал технические характеристики и ценники будущих моделей серии GeForce RTX 40 с припиской SUPER.

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Источник изображения: YouTube, NVIDIA

Согласно информации источника, NVIDIA готовит как минимум четыре обновлённые модели, которые смогут похвастаться не только более внушительным уровнем производительности по сравнению со «стандартными» видеоадаптерами, но и достаточно приятными ценами.

Исходя из данных инсайдера, наиболее доступной из будущего квартета окажется NVIDIA GeForce RTX 4060 SUPER, которая при ценнике в $399 будет быстрее RTX 4060 Ti более чем на 15 %. При этом «сердцем» новинки станет графический процессор AD104, снабжённый 5120 ядрами CUDA и функционирующий на частоте 2.5 ГГц в boost-режиме. Кроме того, видеокарта обзаведётся 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 18 ГГц при шине в 192 бит, а её уровень TDP составит 200 Вт.

Видеоадаптеру GeForce RTX 4070 SUPER приписывается наличие чипа AD103 с 8192 CUDA-ядрами «на борту», работающего на частоте 2.5 ГГц в режиме boost, а также 16 Гбайт памяти GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 21 ГГц, и шины в 256 бит. Значение энергопотребления графического адаптера остановится на отметке в 280 Вт. При этом источник утверждает, что новинка будет производительнее RTX 4070 Ti на 5 % при рекомендованной стоимости в $699.

Основой для GeForce RTX 4080 SUPER, по данным инсайдера, станет GPU AD102, имеющий в своём распоряжении 13312 ядер CUDA и способный достигать частоты 2.4 ГГц в boost-режиме. Помимо этого, графический адаптер снабдят видеобуфером в 20 Гбайт с памятью типа GDDR6X, работающей на эффективной частоте в 21 ГГц, и шиной в 320 бит, а его уровень TDP составит 350 Вт. Предстоящей новинке приписывается превосходство над RTX 4080 более чем на 20 % при стоимости в $1199.

Наконец, топовая модель NVIDIA в лице GeForce RTX 4090 SUPER, по информации источника, получит «полновесный» графический процессор AD102 с 18432 CUDA-ядрами и частотой 2.5 ГГц в режиме boost, а также 24 Гбайт видеопамяти GDDR6X, функционирующей на частоте в 24 ГГц, и шину в 384 бит. Значение энергопотребления видеоадаптера достигнет отметки в 450 Вт. Возможности нового флагмана, равно как и его ценник, по данным инсайдера, смогут весьма удивить: новинка будет быстрее RTX 4090 на 10 %, однако за это придётся заплатить $1999.

Источник изображений: El Chapuzas Informático, YouTube, Graphically Challenged

Что касается доступности новых моделей NVIDIA, то, как утверждает источник, GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4080 SUPER появятся в продаже в первом квартале следующего года, а RTX 4060 SUPER — во втором.

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Стоит отметить, что к данной информации, относящейся к категории слухов, необходимо относиться с известной долей скептицизма, на что указывает целый ряд специалистов.

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#nvidia #geforce rtx 40 super
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