Steam вновь радует свежими данными.

Специалисты популярной игровой онлайн-площадки Steam не прекращают радовать компьютерную общественность своими ежемесячными докладами, иллюстрирующими популярность тех или иных комплектующих среди геймерского сообщества, в том числе графических адаптеров: так, несколько часов назад сотрудники сервиса опубликовали отчёт за апрель текущего года, который выглядит весьма интересным.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Согласно представленным данным, доступная GeForce GTX 1650, в марте несколько утратившая свои позиции, за апрель наверстала упущенное, оказавшись наиболее распространённой моделью в игровых ПК — её предпочитают использовать 6.19 % геймеров. Старая добрая GeForce GTX 1060 по-прежнему пользуется весьма большим успехом: модель оказалась на второй строчке с результатом в 4.99 %. GeForce RTX 3060, внезапно став лидером в мартовском рейтинге популярности, в прошлом месяце утратила своё «величие», однако всё ещё находится на третьей строчке, набирая 4.66 %.

По динамике роста популярности за апрель GeForce GTX 1650 также оказалась лидером, за предыдущий месяц завоевав сердца 2.15 % геймеров, на втором месте в разрезе прироста количества новых «поклонников» с результатом в 1.41 % оказалась мобильная GeForce RTX 3060, а на третьей позиции очутилась GeForce GTX 1050 Ti, нашедшая своё призвание в 0.9 % новых игровых систем.

Источник изображений: Steam

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Темпы распространения моделей NVIDIA серии GeForce RTX 40 весьма посредственны, а AMD Radeon RX 7000 — и вовсе плачевны: если представительницы семейства Ada Lovelace в разрезе доли использования не находятся даже в топ-30, но хотя бы представлены в приведенном списке, а наиболее успешной оказывается GeForce RTX 4090, то новейших видеокарт «красной команды» в рейтинге популярности и вовсе не найти.