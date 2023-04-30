Несколько дней назад AMD сообщила о выявлении факторов, негативно влияющих на работоспособность настольных процессоров Ryzen 7000, выпустив свежую версию AGESA для борьбы с данной напастью и разослав её своим партнёрам, однако, как сообщает ресурс Wccftech, ряд производителей материнских плат впопыхах опубликовал обновления прошивок на базе AGESA 1.0.0.6, которая ограничивает лишь напряжение SoC, в то время как версия финальная версия 1.0.0.7 будет содержать и другие изменения.
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Источник изображения: Wccftech
По данным источника, кроме ограничения по напряжению, AGESA с порядковым номером 1.0.0.7 имеет в своём арсенале обновлённые алгоритмы механизма тепловой защиты PROCHOT, который пристально следит за температурными показателями и в случае превышения порога отправляет сигнал «бедствия» для последующего снижения мощности CPU — обновление ужесточает отношение к пороговым пределам по температуре и напряжению, а также увеличивает интервал времени, необходимый для повышения мощности процессора до исходного состояния.
Ожидается, что финальная версия AGESA 1.0.0.7 станет доступна лишь 6 мая, после чего производители материнских плат смогут выпустить обновлённые прошивки, которые должны полностью обезопасить процессоры Ryzen 7000 от выгорания, а пока остаётся довольствоваться предыдущим выпуском с порядковым номером 1.0.0.6 либо бета-версией 1.0.0.7 лишь с частичным решением проблем.