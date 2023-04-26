Противоречивые слухи касательно возможности выпуска настольных процессоров Intel семейства Meteor Lake-S в рамках 14-го поколения продолжают курсировать по сети, будоража умы компьютерного сообщества, а энтузиаст под ником Bionic_squash решил добавить к обсуждению ещё больше остроты, опубликовав достаточно занятную таблицу.
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Источник изображения: Tom's Hardware, Intel
Согласно представленным данным, десктопные процессоры Intel, принадлежащие к семейству Meteor Lake-S и являющиеся частью линейки Core 14-го поколения, будут представлены лишь моделями до Core i5 с уровнем TDP в 35 и 65 Вт, что ставит крест на возможностях разгона, так как модели с разблокированным множителем характеризуются номинальным уровнем энергопотребления в 125 Вт. Впрочем, новинки всё же могут получить возможность разгона модулей оперативной памяти, однако это уже будет зависеть и от материнских плат.
Впрочем, почитателям продукции Intel не стоит унывать, ведь, исходя из опубликованной таблицы, в рамках линейки Core 14-го поколения дебютируют и CPU семейства Arrow Lake-S с моделями вплоть до Core i9 и значением TDP в 125 Вт, что предполагает наличие разблокированного множителя.
Источник изображения: Twitter, Bionic_squash
При этом представители обоих семейств будут наделены контроллерами памяти DDR5 и смогут функционировать в паре с материнскими платами на базе наборов системной логики 800-й серии.
Исходя из опубликованных ранее данных, настольные процессоры Intel Meteor Lake-S и Arrow Lake-S получат чиплетную (плиточную) структуру, однако некоторые различия между моделями двух семейств всё же будут: если первые смогут похвастаться вычислительной плиткой, произведённой по техпроцессу Intel 4, то последние — более совершенной с использованием Intel 20A.
Источник изображения: Tom's Hardware, Intel
Стоит отметить, что представленная информация не является официальной, поэтому к ней необходимо относиться с известной долей скептицизма.