Ситуация становится чуть понятнее.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Производители материнских плат продолжают в поте лица трудиться над устранением возможных причин выхода настольных процессоров Ryzen 7000X3D из строя: чуть ранее ряд компаний выпустил обновление прошивок для материнских плат с чипсетом 600-й серии с некоторыми ограничениями функций, связанных с изменением напряжения, а сейчас представитель ASUS обнародовал важное сообщение для владельцев игровых моделей CPU.

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Источник изображения: ASUS

Согласно публикации, ASUS признаёт имеющиеся проблемы с процессорами Ryzen 7000X3D и активно сотрудничает с AMD в целях изучения факторов, ставших причиной выхода CPU из строя.

Также отмечается, что, хотя представители серии Ryzen 7000X3D официально не снабжены функциями изменения множителя или напряжения ядра, однако некоторые возможности оверклокинга игровые модели всё же получили: повысить уровень производительности CPU имеется возможность при помощи PBO2, а разгон памяти возможен благодаря AMD EXPO, которая, в свою очередь, влияет на напряжение SoC, требуя его увеличения для повышения стабильности, что может негативным образом сказаться на некоторых экземплярах процессоров.

Источник изображения: Twitter, Juan Jose Guerrero

Кроме того, представитель ASUS сообщает, что AMD пока что не рекомендует производить какие-либо манипуляции с упоминаемыми ранее функциями, чтобы уберечь процессор и материнскую плату от повреждения. При этом обе компании работают над определением новых правил для AMD EXPO и напряжения SoC, которое в свежих прошивках ASUS решили принудительно ограничить значением в 1.3 В.

Владельцам процессоров Ryzen 7000X3D рекомендуется использовать системы жидкостного охлаждения с радиатором не менее 240 мм либо высокопроизводительные воздушные кулеры, а также немедленно обновить BIOS до свежей версии.

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Таким образом, представитель ASUS во второй раз подтвердил опасения энтузиастов: возможной причиной выхода из строя процессоров Ryzen 7000X3D мог стать неверный алгоритм работы AMD EXPO. Впрочем, до завершения «расследования» с вынесением «приговора» стоит повременить.