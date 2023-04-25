Крайне неплохие показатели для подобного рода устройства.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Уже совсем скоро ASUS намерена представить свою портативную игровую консоль, именуемую ROG Ally и представленную в двух вариациях — младшая обзаведётся гибридным процессором Ryzen Z1 с 6 ядрами/12 потоками и встроенной графической подсистемой на базе RDNA 3 c 4 вычислительными блоками, а старшая сможет похвастаться APU Ryzen Z1 Extreme, оснащённым 8 ядрами/16 потоками и видеоядром с 12 вычислительными блоками.

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Некоторые специалисты, тем или иным способом раздобывшие заветные новинки, уже вовсю исследуют их возможности: как сообщает инсайдер под ником harukaze5719, специалисты YouTube-канала Multiplayer.it опубликовали обзор портативной консоли ASUS ROG Ally с топовым процессором Ryzen Z1 Extreme, оценив её оригинальный дизайн и не забыв поделиться информацией, иллюстрирующей уровень игровой производительности новинки.

Источник изображения: Youtube, Multiplayer.it

Так, в популярном тайтле DOOM Eternal в разрешении 1080p при средних настройках качества графики значение средней кадровой частоты колебалось в пределах 70-80 fps, что весьма неплохо для встроенного графического ядра, учитывая показатели видеоядра Radeon 780M, которым наделён гибридный процессор Ryzen 9 7940HS, демонстрирующего в данной игре средний показатель в 83 fps при аналогичных настройках.

При этом в процессе тестирования в DOOM Eternal процессор достиг максимальной частоты почти в 3.0 ГГц, видеоядро разгонялось до 2.5 ГГц, а температура доходила до 70 °C.

Источник изображения: Twitter, harukaze5719

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Ожидается, что ASUS поведает больше подробностей касательно технических характеристик, уровня производительности и стоимости ROG Ally уже через пару недель, а именно 11 мая.