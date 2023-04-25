Модель выгодно отличается от своей стандартной «соплеменницы».

Оснащение ряда моделей видеокарт NVIDIA «неродными» графическими процессорами, ранее предназначавшимися для старших представительниц серии, наверное, вряд ли уже кого-то удивит, а вот неожиданный прирост быстродействия за те же деньги может весьма порадовать: если в большинстве случаев старший чип не несёт никаких преференций и ограничивается теми спецификациями, которые присущи конкретной модели, то иногда бывают и приятные исключения, как это случилось с GeForce RTX 3060, основанной на GPU GA104.

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Источник изображения: TechPowerUp

Как сообщает специалист, ответственный за базу данных GPU ресурса TechPowerUp, известный под ником T4C Fantasy, видеокарта GeForce RTX 3060, оснащённая графическим процессором GA104, получила прибавку к количеству блоков операций растеризации (ROP) по сравнению со «стандартной» моделью: если для видеокарты с «родным» чипом GA106 их число составляло 48, то для обновлённой модификации — целых 64.

Источник изображения: Twitter, T4C Fantasy

При этом остальные характеристики GPU, судя по всему, остались без изменений – всё те же 3584 CUDA-ядра, 112 блоков текстурирования (TMU), 28 RT- и 112 тензорных ядер.

Подтверждает слова специалиста и обладатель ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge OC, «сердцем» которой является чип GA104: исходя из показаний GPU-Z и HWiNFO, данная модель действительно наделена 64 блоками растеризации, в то время как другие параметры не отличаются от оригинальной RTX 3060.

При этом владелец GeForce RTX 3060 с графическим процессором GA104 отмечает её более высокий уровень производительности по сравнению со стандартной моделью на базе GA106: так, с рендерингом тестовой сцены BMW в Blender обновлённая модификация справляется почти на 18 % быстрее.

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К сожалению, данными, иллюстрирующими уровень быстродействия RTX 3060 с чипом GA104 в играх, энтузиаст не поделился, однако при равном со стандартной моделью ценнике выбор в пользу её более оснащённой и производительной (как минимум в Blender) «соплеменницы» очевиден.