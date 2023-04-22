Новинки должны дебютировать в следующем году.

Не успел ещё состояться дебют гибридных процессоров AMD семейства Phoenix, встроенная графика которых почти на равных сражается с популярными среди геймеров дискретными видеокартами, как инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead решил поведать о моделях APU Ryzen 8000, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

реклама

Источник изображения: Wccftech

По информации энтузиаста, в следующем году AMD намерена выпустить сразу несколько семейств своих гибридных процессоров, наиболее интересными из которых в настоящий момент выглядят APU Strix Halo: они будут иметь чиплетный дизайн, получат до 16 ядер с микроархитектурой Zen 5, графическую подсистему, имеющую в своём распоряжении до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 вкупе с 32 Мбайт Infinity Cache и выступающую против RTX 4070 Max-Q, а также 256-битный контроллер памяти LPDDR5X.

Кроме того, планируется выпуск 6-, 8- и 12-ядерных моделей Strix Halo, наделённых iGPU с количеством вычислительных блоков от 32 (конкурент мобильной RTX 4060) до 20-24 (оппонент мобильной RTX 4050). При этом уровень TDP будет варьироваться в пределах от 20 до 120 Вт.

Что касается возможностей гибридных процессоров Strix Halo, то по словам инсайдера, они будут конкурировать с новыми продуктами Apple M-серии, а их уровень производительности в Cinebench R23 уже сейчас на 25 % выше по сравнению с показателями Dragon Range при лимите в 90 Вт.

Стоит отметить, что ряд источников утверждает, что новинки от AMD будут называться вовсе не Strix Halo, а Sarlak. Дебют же новых моделей запланирован на вторую половину 2024 года.

Исходя из данных инсайдера, на смену APU Phoenix придут гибридные процессоры семейства Strix Point: новинки обзаведутся монолитным дизайном, будут выпускаться по 4-нм технологическим нормам, получат до 12 ядер в максимальном своём исполнении, причём 4 ядра будут основаны на микроархитектуре Zen 5, а 8 окажутся представителями Zen 5c с улучшенной энергоэффективностью, 24 Мбайт унифицированного L3-кэша, до 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 без Infinity Cache для iGPU, который сможет соперничать с мобильной RTX 3050 и превзойдёт «встройку» Meteor Lake, а также 128-битный контроллер памяти LPDDR5X. При этом запуск новых APU ожидается во втором-третьем квартале следующего года.

Как сообщает энтузиаст, в ранних тестах Cinebench R23 представитель семейства Strix Point опережает своего предшественника поколения Phoenix на 35 % при ограничении по энергопотреблению в 50 Вт.

Ещё одними преемниками APU Phoenix, по информации инсайдера, станут гибридные процессоры Hawk Point, которые будут иметь лишь незначительные улучшения на фоне своих предшественников, получат до 8 ядер с микроархитектурой Zen 4, встроенную графику RDNA 3.5 и дебютируют на CES 2024.

Источник изображений: YouTube, VideoCardz

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Будут в ассортименте AMD и флагманские гибридные процессоры, именуемые Fire Range и являющиеся преемниками APU Dragon Range: 5-нм новинки смогут похвастаться наличием до 16 ядер Zen 5, а вот их iGPU будет основан на микроархитектуре RDNA 2, а не RDNA 3.5, как предполагалось ранее, по крайней мере об этом утверждает инсайдер. Их дебют планируется во второй половине 2024 года.