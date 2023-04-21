Кроме того, обновление исправляет ряд багов.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания AMD явила миру очередную версию своих графических драйверов Adrenalin Edition с порядковым номером 23.4.2, принесшую целый ряд улучшений и исправлений, а также приятное увеличение производительности для фанатов одного из тайтлов.

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Так, благодаря обновлению геймеры, решившие насладиться Dead Island 2 в разрешении 4K и обладающие видеокартами серии Radeon RX 7900 и RX 6000, будут приятно удивлены прибавкой fps до 14 и 15 % соответственно по сравнению с показателями при задействовании пакета драйверов версии 23.4.1.

Источник изображения: Wccftech

Кроме того, специалисты AMD сумели справиться с исчезновением текста и отображением белого диска в Google Earth VR, побороли баг с неправильным отображением воды при использовании Vulkan API в Red Dead Redemption 2, исправили проблему с возникновением пустого или чёрного экрана после обновления драйвера при задействовании ряда конфигураций дисплея, устранили сбой приложения после активации окна предварительного просмотра рендеринга в Unreal Engine 5, а также добавили поддержку для тайтла Boundary и дополнительных расширений Vulkan.

Отмечается, что в свежем обновлении временно деактивирован сброс к заводским настройкам в связи с имеющимися проблемами в процессе установки, а в качестве альтернативы пользователям, которым необходима данная процедура, рекомендуется использовать AMD Cleanup Utility.

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Подробно изучить весь список улучшений, ознакомиться с ещё не решёнными проблемами и скачать свежий набор графических драйверов AMD имеется возможность на официальном сайте компании.