Название новинки вселяет надежду, но характеристики приносят разочарование.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Похоже, MSI решила не дожидаться официального запуска игровой видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 3060 с приставкой SUPER и увеличенным количеством ядер CUDA по сравнению со стандартными «соплеменницами», на что чуть ранее намекал инсайдер, поделившись скриншотом GPU-Z, представив на суд широкой компьютерной общественности свою версию RTX 3060 Ti SUPER, однако спецификации новинки могут разочаровать, о чём сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно информации источника, видеоадаптер MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X по своим характеристикам не будет отличаться от дебютировавших ранее RTX 3060 Ti серии GAMING X TRIO: исходя из данных, представленных на официальном сайте, новинка получит всё тот же чип с 4864 ядрами CUDA «на борту», способный разгоняться до 1845 МГц в boost-режиме, а также 8 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц при шине в 256 бит.

При этом уровень TDP видеокарты остановится на отметке в 265 Вт, что потребует наличия двух 8-контактных разъёмов для организации дополнительного питания. Вывод изображения будет обеспечен силами одного порта HDMI 2.1 и трёх DisplayPort 1.4a.

Таким образом, не стоит обманываться наличием приставки «SUPER» в именовании модели — перед нами стандартная представительница GeForce RTX 3060 Ti с чипами памяти GDDR6X.

Что касается внешнего вида MSI GeForce RTX 3060 Ti SUPER 3X, то он весьма схож с дизайном RTX 3070 SUPRIM – похоже, компания решила использовать завалявшиеся системы охлаждения данной линейки, снабдив ими новинки, что видно благодаря надписи «SUPRIM» на задней панели.

Источник изображений: VideoCardz, MSI

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Информации о доступности новинки в продаже и её стоимости, к сожалению, пока что не имеется.