Новинка сможет похвастаться увеличенным количеством ядер CUDA по сравнению с RTX 3060.

Несмотря на скорое появление доступных игровых видеокарт GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060, специалисты NVIDIA, похоже, готовятся расширить ассортимент и серии GeForce RTX 30, по крайней мере на это намекают скриншоты, опубликованные инсайдером Jiacheng Liu.

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Источник изображения: NVIDIA

Как утверждает сам энтузиаст, на представленных скриншотах утилиты GPU-Z и Windows PowerShell можно изучить характеристики ещё не вышедшей игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 SUPER: новинка будет основана на плате PG190 и получит «полновесный» графический процессор GA106-400-A1, функционирующий на частотах 1627/1852 МГц в номинальном/boost-режиме и снабжённый максимальным для себя количеством CUDA-ядер, а именно 3840, что на 256 ядер больше по сравнению с RTX 3060, а также 48 блоками операций растеризации (ROP) и 120 блоками текстурирования (TMU).

Что касается подсистемы памяти GeForce RTX 3060 SUPER, то, исходя из имеющихся данных, по сравнению с GeForce RTX 3060 12 Гбайт она будет неизменной: всё те же чипы GDDR6 общим объёмом 12 Гбайт с эффективной частотой 15 ГГц, а также шина в 192 бит.

Источник изображений: Twitter, Jiacheng Liu

Таким образом, в разрезе объёма видеопамяти GeForce RTX 3060 SUPER будет выглядеть более привлекательной на фоне GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4060 с их скромными 8 Гбайт, что в теории даст возможность более комфортно играть в современные тайтлы. Впрочем, ограничивающим фактором может стать вовсе не количество памяти, а возможности GPU.

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К сожалению, информацией о дате появления новинки в продаже инсайдер не поделился, однако сие событие, судя по всему, может произойти уже в ближайшем будущем, если, конечно, NVIDIA не передумает, как это уже бывало ранее.