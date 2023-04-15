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В таблицу поддерживаемых матплатами ASRock с чипсетом A620 процессоров попали даже 170-ваттные CPU
А также 120-ваттные игровые модели Ryzen 7000X3D.
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Производители материнских плат продолжают пытаться заинтересовать потенциальных покупателей своими новыми продуктами, борясь с конкурентами за право овладеть их умами и кошельками: так, компания ASRock решила проинформировать компьютерную общественности, что в её ассортименте есть доступные материнские платы, основанные на младшем чипсете AMD A620, которые могут работать даже с самыми «прожорливыми» представителями серии Ryzen 7000, не говоря уже про модели Ryzen 7000X3D, о чём стало известно благодаря опубликованной энтузиастом под ником harukaze5719 таблице, позаимствованной непосредственно у японского представительства.

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Источник изображения: ASRock

Согласно представленной информации, системная плата ASRock A620M Pro RS в состоянии принять «на борт» не только игровые десктопные процессоры серии Ryzen 7000X3D с уровнем TDP в 120 Вт, но и старшие модели семейства Raphael в лице Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X с показателем энергопотребления в 170 Вт, что немудрено, учитывая сравнительно качественную подсистему питания, выполненную по схеме «6+2+1» фазы.

Впрочем, для полноценной работы CPU с большими «аппетитами» этого не хватает, поэтому в ряде случаев уровень производительности 170-ваттных процессоров может быть ограничен, в то время как со 120-ваттными, судя по всему, проблем нет.

Материнская плата ASRock A620M-HDV/M.2+ получила лишь 8-фазный VRM-модуль с формулой «6+1+1», что, судя по всему и стало причиной отсутствия поддержки Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 7950X, а вот 120-ваттные Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D новинка, согласно заявлению производителя, поддерживает без каких-либо нареканий.

Наконец, младшая из представленных моделей, ASRock A620M-HDV/M.2, похвастаться сколь-нибудь выдающимися возможностями подсистемы питания не может, довольствуясь наличием 6-фазного VRM со схемой «4+1+1», что, естественно, накладывает свои ограничения — для данной матплаты заявлена поддержка лишь процессоров Ryzen 7000 с TDP в 65 Вт.

Источник изображений: Twitter, harukaze5719, ASRock Japan

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Таким образом, ASRock A620M-HDV/M.2+, в настоящий момент предлагающаяся за $100, может заинтересовать бережливых геймеров, рассчитывающих собрать игровую систему с Ryzen 7 7800X3D, а ASRock A620M-HDV/M.2 с ценником в $85, вероятно, найдёт своё призвание в более простых сборках. Что касается ASRock A620M Pro RS, то её стоимость пока окутана тайной, однако цена в $100-110 будет также достаточно «вкусной» для целого ряда покупателей, в то время как более высокий ценник может поставить перед выбором, ведь за $120-125 имеется возможность приобрести модель с чипсетом B650.

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#amd #asrock #a620
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