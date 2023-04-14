По словам компании, новинки помещаются даже в популярные корпуса mini-ITX.

Пока компьютерное сообщество с интересом изучает возможности не так давно дебютировавшей игровой видеокарты GeForce RTX 4070, компания ASUS решила порадовать пользователей новыми моделями GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti, принадлежащими к серии ProArt.

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Согласно пресс-релизу компании, опубликованному на страницах сайта VideoCardz, графические адаптеры ASUS ProArt GeForce RTX 4080 и ProArt GeForce RTX 4070 Ti в первую очередь предназначены вовсе не для геймеров, а для профессиональны нужд, что и повлияло на их внешний вид и характеристики.

В связи с тем, что ряду профессионалов подчас требуется значительное пространство для организации своего рабочего места, а большой корпус может стать только обузой, специалисты ASUS разработали компактные модели GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti серии ProArt: длина новинок не превышает 300 мм, что, по словам компании, в настоящее время является «рекордом» среди всех представительниц серии GeForce RTX 40 и позволяет моделям помещаться даже в популярные корпуса форм-фактора mini-ITX, а их толщина составляет 2.5 слота.

Новинки отличаются строгим дизайном, выполненным в тёмных цветах, и снабжены сравнительно компактными системами охлаждения, которые, впрочем, способны эффективно охлаждать устройства благодаря оптимизированной конструкции с наличием вентиляционных отверстий по бокам кожуха и на задней панели вкупе с тремя вентиляторами Axial-tech с двойными подшипниками, издающими шум до 44 дБ во время активной работы и способными отключаться при небольших нагрузках.

Профессиональная направленность моделей заметна не только в минималистичном внешнем виде, но и в отсутствии RGB-подсветки, которая для работы попросту не нужна. А что необходимо в профессиональной деятельности, так это надёжность и долговечность, поэтому ASUS снабдила видеоадаптеры кронштейном из нержавеющей стали, защитной задней панелью и держателем, что исключает возможность изгиба или провисания.

Источник изображений: VideoCardz

Кроме того, покупатели видеокарт ASUS ProArt GeForce RTX 4080 и ProArt GeForce RTX 4070 Ti могут рассчитывать на бесплатную трёхмесячную подписку на сервис Adobe Creative Cloud, позволяющий получить доступ к After Effects, Photoshop, Premiere Pro и ряду других приложений, а также обзавестись 100 Гбайт облачного хранилища.

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К сожалению, о ценах и доступности новинок производитель не сообщает, рекомендуя обратиться к представителям ASUS в конкретном регионе.