Мало того, специалисту покорилась и планка в 5.6 ГГц.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Падение запрета на публикацию обзоров младшего представителя игровой линейки AMD Ryzen 7000X3D в лице Ryzen 7 7800X3D стало катализатором появления великого множества материалов, в которых возможности новинки изучены вдоль и поперёк: так, несколько часов назад стали известны показатели геймерского CPU в стандартных условиях, а сейчас порадовать компьютерную общественность решил энтузиаст, известный под ником SkatterBencher, подробно рассказавший о методах, благодаря которым можно повысить частоты и уровень быстродействия новой модели.

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Источник изображения: SkatterBencher, AMD

Для своих изысканий специалист использовал материнскую плату ASUS ROG Crosshair X670E Hero, оперативную память G.SKILL Trident Z5 DDR5-6400, видеоадаптер ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti, а также комплект жидкостного охлаждения от EK-Quantum.

Стоит напомнить, что настольный процессор Ryzen 7 7800X3D, получивший в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 4.2/5.0 ГГц в базовом/максимальном режимах и характеризующийся значениями TDP и PPT в 120 и 162 Вт соответственно, возможностями оверклокинга в привычном компьютерному сообществу понимании не обременён, однако всё же получил некоторые преимущества на фоне своего предшественника в лице Ryzen 7 5800X3D — новинку снабдили поддержкой AMD Precision Boost Overdrive 2 и Curve Optimizer.

В своём материале энтузиаст рассмотрел несколько стратегий разгона, наиболее действенная из которых сочетала в себе использование внешнего тактового генератора ECLK в асинхронном режиме с установкой частоты, равной 107 МГц, вкупе с режимом DDR5-6200, активной функцией PBO и подстройкой Curve Optimizer — благодаря данному решению максимальная частота процессора достигла значения в 5.4 ГГц, а прирост уровня производительности по сравнению со стоковыми показателями в ряде бенчмарков колебался от 5.7 до 10.7 %.

Впрочем, в игровых приложениях изменения оказались минимальными — в Tomb Raider, Counter-Strike: Global Offensive и Final Fantasy XV увеличение fps составило 0.5, 1.0 и 2.0 %.

Источник изображений: SkatterBencher

Использовал энтузиаст и некое подобие ручного разгона, «обманув» систему путём деактивации PBO и использования ECLK в асинхронном режиме для оверклокинга процессора вкупе с установкой напряжения CPU на 1.035 В, однако данный метод показал более скромный прирост быстродействия.

Мало того, энтузиасту удалось достичь для Ryzen 7 7800X3D максимальной частоты в 5.6 ГГц по одному ядру, однако, судя по всему, для этого пришлось использовать «экстремальные» настройки и качественную СЖО. При этом специалист отметил, что процессоры серии Ryzen 7000X3D чрезвычайно чувствительны к напряжению — например, для Ryzen 7 7800X3D предельным значением является 1.15 В, при превышении которого велик риск повредить CPU.

Источник изображения: CPU-Z

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Подводя итог, можно отметить, что для игровой сборки разгон Ryzen 7 7800X3D не вызывает особого интереса, учитывая тот факт, что выигрыш в fps от данной затеи не слишком заметен, а вот затраты на качественную систему охлаждения могут неприятно ударить по бюджету.