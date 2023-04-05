Предстоящая новинка может стать неплохим выбором для геймеров.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии официального дебюта младшего представителя линейки игровых процессоров серии Ryzen 7000X3D в сети продолжают появляться «утечки», позволяющие оценить уровень производительности предстоящей новинки в сравнении с возможностями её конкурентов и «соплеменников»: чуть ранее компьютерное сообщество уже изучило потенциал CPU в борьбе против Core i9-13900K и Ryzen 7 5800X3D, а сейчас, благодаря стараниям специалистов ресурса VideoCardz, опубликовавших очередной официальный слайд AMD, имеется возможность посмотреть на результаты сравнительного тестирования Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7950X3D.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из результатов тестов, произведённых специалистами AMD в разрешении 1080p при высоких настройках качества графики, в ряде игровых приложений Ryzen 7 7800X3D оказывается быстрее Ryzen 9 7950X3D — наибольшее преимущество наблюдается в тайтле Far Cry 6, где младшая модель до 13 % быстрее своего старшего «соплеменника».

Впрочем, в большинстве представленных игр Ryzen 7 7800X3D всё же уступает Ryzen 9 7950X3D, однако разница в производительности весьма невелика и исчисляется всего одним или несколькими процентами: наибольший разрыв между уровнем быстродействия обеих моделей можно увидеть в Cyberpunk 2077 — до 8 %.

По словам AMD, в играх предстоящая новинка лишь немного отстаёт от показателей Ryzen 9 7950X3D. К сожалению, представители серии Ryzen 7000X3D не поддерживают ручной разгон, однако, как показало недавнее исследование специалистов MSI, повысить значение кадровой частоты в игровых приложениях можно и другими методами.

Стоит напомнить, что ранее в сети появился слайд, иллюстрирующий возможности Ryzen 7 7800X3D против Core i9-13900K: согласно представленной тогда информации, на фоне конкурента из стана Intel новинка выглядит более выгодно, превосходя оппонента вплоть до 31 %.

Источник изображений: VideoCardz

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Таким образом, благодаря опубликованным данным, геймеры, выбирающие между 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 7800X3D, снабжённым 104 Мбайт кэш-памяти, и 16-ядерным 32-поточным Ryzen 9 7950X3D со 144 Мбайт кэша «на борту», могут убедиться, что более доступная модель, оценённая в $449, в играх может почти на равных тягаться со старшим представителем серии Ryzen 7000X3D с ценником в $699. Впрочем, не помешает подождать результатов тестов от сторонних специалистов, которые должны появиться уже сегодня.