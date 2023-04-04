Результаты тестов вполне ожидаемы.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока широкое компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого выхода игрового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4070, некоторые счастливчики, тем или иным способом раздобывшие заветную новинку, уже вовсю изучают возможности новой модели: так, буквально несколько часов назад в сети появились результаты тестов видеокарты в дисциплине OpenCL бенчмарка Geekbench 5, а сейчас, благодаря всё тому же Twitter-боту BenchLeaks, стало известно об уровне производительности видеоадаптера в подтесте CUDA.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, основанная на чипе с 46 потоковыми мультипроцессорами «на борту» (что даёт 5888 CUDA-ядер), функционирующем на максимальной частоте в 2.48 ГГц, и снабжённая 12 Гбайт видеопамяти с частотой 10.5 ГГц (что указывает на значение эффективной частоты в 21 ГГц), смогла заполучить 202437 очков, обойдя своих предшественниц в лице RTX 3070 и RTX 3070 Ti на 35.2 и 22.0 %, а также поравнявшись с RTX 3080.

Источник изображений: Geekbench

Что касается противостояния новинки со своей «соплеменницей» с суффиксом «Ti», то разница между уровнем производительности RTX 4070 и RTX 4070 Ti в представленной дисциплине составляет в среднем 15 % в пользу последней.

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Согласно имеющейся информации, дебют игрового видеоадаптера GeForce RTX 4070 намечен на 13 апреля, а его рекомендованная стоимость составит $599, то есть на $200 меньше RTX 4070 Ti и аналогично стартовому ценнику RTX 3070 Ti.