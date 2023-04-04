Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
id_1 За пост начислено вознаграждение
В свежем тесте GeForce RTX 4070 обогнала RTX 3070 на 35 % и сравнялась с RTX 3080
Результаты тестов вполне ожидаемы.
рекомендации
Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока широкое компьютерное сообщество с нетерпением ожидает скорого выхода игрового графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 4070, некоторые счастливчики, тем или иным способом раздобывшие заветную новинку, уже вовсю изучают возможности новой модели: так, буквально несколько часов назад в сети появились результаты тестов видеокарты в дисциплине OpenCL бенчмарка Geekbench 5, а сейчас, благодаря всё тому же Twitter-боту BenchLeaks, стало известно об уровне производительности видеоадаптера в подтесте CUDA.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, основанная на чипе с 46 потоковыми мультипроцессорами «на борту» (что даёт 5888 CUDA-ядер), функционирующем на максимальной частоте в 2.48 ГГц, и снабжённая 12 Гбайт видеопамяти с частотой 10.5 ГГц (что указывает на значение эффективной частоты в 21 ГГц), смогла заполучить 202437 очков, обойдя своих предшественниц в лице RTX 3070 и RTX 3070 Ti на 35.2 и 22.0 %, а также поравнявшись с RTX 3080.

Источник изображений: Geekbench

Что касается противостояния новинки со своей «соплеменницей» с суффиксом «Ti», то разница между уровнем производительности RTX 4070 и RTX 4070 Ti в представленной дисциплине составляет в среднем 15 % в пользу последней.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Согласно имеющейся информации, дебют игрового видеоадаптера GeForce RTX 4070 намечен на 13 апреля, а его рекомендованная стоимость составит $599, то есть на $200 меньше RTX 4070 Ti и аналогично стартовому ценнику RTX 3070 Ti.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce rtx 4070
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Доходность майнеров продолжает расти, видеокарта RTX 4090 приносит 260 рублей чистой прибыли
Первый тест GeForce RTX 4070 — новинка быстрее Radeon RX 7900 XT и RTX 3070 Ti на 1.2 и 25.5 %
GeForce RTX 4070 в Geekbench примерно на 20% быстрее RTX 3070Ti и настолько же медленнее RTX 4070Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
27
Эксперт предположил, что во время "удара возмездия" 9 марта были поражены офицеры армии США
5
Биткоин вошел в восходящий тренд, но вскоре упадёт из-за действий правительства США
3
Украина получит 6 батальонов немецких танков Leopard и не более
11
ЧВК "Вагнер" применяет по ВСУ американское вооружение, изначально предназначенное для Украины
2
ВСУ оставляют на поле боя «ловушки» для российских военнослужащих
4
Стали известны цены на первые модели RTX 4070 от MSI
3
Пригожин: ЧВК Вагнер «юридически» взяли Бахмут
6
GeForce RTX 3060 стала новой любимицей геймеров, GTX 1060 ещё в строю, моделей AMD в топе не видать
5
В США ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
7
Майнинг на видеокартах вновь становится выгодным
16
Жест последней надежды: Lockheed Martin пытается продать F-35 как ДРЛОиУ
2
США продаст Польше 24 истребителя F-22 Raptor за 1$
11
ISW: Путин формирует антизападную коалицию
2
В Украине пожаловались на морально и физически устарелые Су-27 и Миг-29
7
Власти КНР выразили недовольство ограничениями на экспорт оборудования для производства чипов из Японии
1
Эрдоган отказался принимать посла Соединённых Штатов Америки
1
Amazon обвинят в суде в сборе данных о детях через голосовой помощник Alexa
+
Илон Маск предлагает награду в 1 миллион долларов за поиск виновных в «ботнетах»
+
В результате теракта погиб Военкор Максим Фомин
13

Популярные статьи

США усиливают давление на Китай, стягивая военные корабли в Южно-Китайское море
8
Флотилия "летающих радаров" KJ-500 Китая стремительно растет: Почему США так раздражают эти самолеты
+
Реальный срок службы батарей электромобилей по данным Recurrent Auto больше чем ожидалось
2
7 лучших комбинаций процессора и материнской платы для игровых компьютеров весной 2023 года
10
Видеокарта vs монитор – почему выбор видеокарты зависит от разрешения дисплея и глубины кошелька
25
Как я поборол перегрев системы питания бюджетной материнской платы под процессоры AMD Ryzen
34
Запад разворачивает на границе с Россией тысячу самых опасных танков Североатлантического альянса
6
Гоночные итоги уик-энда 1-2 апреля
6
Об "иммерсивности" в видеоиграх
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
16

Сейчас обсуждают

KillerOK
16:38
Как разница, в каком разрешении они тестили?? Во-первых разрешение это лишь одно неизвестное в уравнении, второе неизвестное на твоём скрине видик! Без этого скрин вообще ни о чём. Во-вторых я тебе л...
Бета-версия с большими проблемами: Специалисты Digital Foundry проверили The Last of Us Part I для ПК
DonCarleone
16:37
Всё идёт по плану...сша, ес и укры угодили в нашу ловушку, продолжаем их расчехлять по полной.
Шойгу назвал точное количество уничтоженных американских гаубиц М777 и РСЗО HIMARS за 3 месяца 2023г
Bernigan
16:37
В малопоточных играх он так хорошо себя не покажет
Процессор Xeon за 2500 р, не требующий анлока турбобуста, раскрывает RTX 3060 Ti в современных играх
DonCarleone
16:35
А сша только такие государства спонсируют и выращивают, там куда заходя пиндосы везде война и террор
Председатель Госдумы назвал Украину террористическим государством
sop18
16:34
Популяция скакуасов хорошо сокращается. "По тыще" в день, всё как еще Потрошенко обещал.))) 20-25 летние скачущие арийцы куда то уже подевались. В плену все больше 40-50 летние плачутся. Этак Зеля ско...
ЧВК "Вагнер" стали всё чаще использовать американское трофейное вооружение, захваченное у ВСУ
Alexey B
16:30
Какие хорошие циферки в даташитах написаны... ух!!! аж дух захватывает!!! Беда в том, что даже те китайцы, что "строят" эти кАлоки не читают этих даташитов до конца... Даже R2700-ые имеют такую кучу ...
Edifier R1380T (R1380DB) - лучшая 2.0 акустика за свои деньги для небольшой комнаты
Артём Губайдуллин
16:30
Чел, Каспа грузит ядро, на памяти вообще нет нагрузки
Майнинг на видеокартах вновь становится выгодным
Люцифер Денница
16:29
Мы из санкций никогда и не выходили. Неужели загнивающая Европа нас решила Айфоном купить и макдональдсом?
Путин заявил, что антироссийские санкции — это надолго
sop18
16:29
Заразны, могут покусать)))
Financial Times: Вероятно, Украину в ближайшее время не примут в НАТО
Александр Бедрий
16:25
Статья такая мутная, что даже не указана версия chat GPT))
Уже сегодня Финляндия станет 31-м членом НАТО - Столтенберг
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем