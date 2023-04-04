«Замеры» производились в тестовом пакете Geekbench 5.

На фоне скорого дебюта игрового графического адаптера NVIDIA Geforce RTX 4070 в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками и стоимостью новинки, а сегодня, благодаря находке Twitter-бота BenchLeaks, стало известно об уровне производительности новой модели в тестовом пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно представленным данным, игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4070 с 12 Гбайт «на борту», функционирующий на максимальной частоте в 2475 МГц, в паре с настольным процессором Intel Core i9-13900K и материнской платой ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI производства ASUS в тесте OpenCL смог набрать 177594 очка, превзойдя достижения RTX 3070 Ti и RTX 3070 в среднем на 25.5 и 38.5 %, но отстав от RTX 4070 Ti на 15.8 %.

Источник изображений: Geekbench

Что касается противостояния GeForce RTX 4070 с конкурентками из стана AMD, принадлежащими к серии Radeon RX 7000, то в борьбе против Radeon RX 7900 XT новая модель NVIDIA оказалась быстрее в среднем на 1.2 %, а в соревновании с топовой Radeon RX 7900 XTX новинка уступила 10.4 %.

Источник изображений: Wayback Machine, Geekbench

Впрочем, ценник GeForce RTX 4070, стартующий с отметки в $599, намекает на то, что новинка будет бороться вовсе не с представленными на рынке моделями серии Radeon RX 7000, младшая из которых, а именно Radeon RX 7900 XT, противостоит RTX 4070 Ti, а с более доступными видеокартами на базе микроархитектуры RDNA 3, выход которых может состояться в обозримом будущем.

Необходимо отметить, что тестируемая система имела проблемы с таймерами, в результате чего «замеры» были помечены как не соответствующие действительности, однако в процессе изучения оценок можно сделать вывод, что они весьма похожи на правдивые.

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Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, «сердцем» игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 станет графический процессор AD104, имеющий в своём распоряжении 5888 ядер CUDA и работающий на частотах 1920/2475 МГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, новинка обзаведётся 12 Гбайт памяти типа GDDR6X и шиной в 192 бит, а её значение TGP составит 200 Вт. Дебют первых моделей RTX 4070 должен состояться 13 апреля.