На фоне скорого дебюта игрового графического адаптера NVIDIA Geforce RTX 4070 в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над техническими характеристиками и стоимостью новинки, а сегодня, благодаря находке Twitter-бота BenchLeaks, стало известно об уровне производительности новой модели в тестовом пакете Geekbench 5.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно представленным данным, игровой видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 4070 с 12 Гбайт «на борту», функционирующий на максимальной частоте в 2475 МГц, в паре с настольным процессором Intel Core i9-13900K и материнской платой ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI производства ASUS в тесте OpenCL смог набрать 177594 очка, превзойдя достижения RTX 3070 Ti и RTX 3070 в среднем на 25.5 и 38.5 %, но отстав от RTX 4070 Ti на 15.8 %.
Источник изображений: Geekbench
Что касается противостояния GeForce RTX 4070 с конкурентками из стана AMD, принадлежащими к серии Radeon RX 7000, то в борьбе против Radeon RX 7900 XT новая модель NVIDIA оказалась быстрее в среднем на 1.2 %, а в соревновании с топовой Radeon RX 7900 XTX новинка уступила 10.4 %.
Источник изображений: Wayback Machine, Geekbench
Впрочем, ценник GeForce RTX 4070, стартующий с отметки в $599, намекает на то, что новинка будет бороться вовсе не с представленными на рынке моделями серии Radeon RX 7000, младшая из которых, а именно Radeon RX 7900 XT, противостоит RTX 4070 Ti, а с более доступными видеокартами на базе микроархитектуры RDNA 3, выход которых может состояться в обозримом будущем.
Необходимо отметить, что тестируемая система имела проблемы с таймерами, в результате чего «замеры» были помечены как не соответствующие действительности, однако в процессе изучения оценок можно сделать вывод, что они весьма похожи на правдивые.
Стоит напомнить, что, исходя из имеющихся данных, «сердцем» игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 станет графический процессор AD104, имеющий в своём распоряжении 5888 ядер CUDA и работающий на частотах 1920/2475 МГц в базовом/максимальном режимах. Кроме того, новинка обзаведётся 12 Гбайт памяти типа GDDR6X и шиной в 192 бит, а её значение TGP составит 200 Вт. Дебют первых моделей RTX 4070 должен состояться 13 апреля.