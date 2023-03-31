Бережливые покупатели могут ликовать.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодняшний анонс младшего чипсета AMD 600-й серии в лице A620 стал катализатором появления целого ряда материалов от производителей материнских плат, посвящённых анонсу новых продуктов, однако и «красная команда» не осталась в стороне, сообщив некоторые факты касательно ценообразования материнских плат на базе только что дебютировавшего набора системной логики.

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Чипсет AMD A620. Источник изображения: QUASARZONE

Как информирует общественность ресурс Planet 3DNow!, в своей рассылке AMD рассказала о нижнем пределе стоимости новинок: исходя из сообщения компании, ценники системных плат, основанных на чипсете A620, стартуют с отметки в $85.

Источник изображения: Twitter, Planet 3DNow!

При этом некоторые производители, похоже, пока не стремятся представить доступные материнские платы с низкой стоимостью: например, ценники новинок от ASUS оказались весьма высоки.

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Впрочем, как минимум одна из компаний всё же порадовала потенциальных покупателей: так, MSI представила системную плату PRO A620M-E, цена которой составила заветные $85. Остаётся надеяться, что и в ассортименте других производителей найдётся хотя бы одна модель с приятным ценником.