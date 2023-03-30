Похоже, уже завтра AMD и её партнёры наконец-то явят миру доступные материнские платы, основанные на чипсете A620, с ценником ниже отметки в $100, по крайней мере об этом утверждает ресурс Wccftech.
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По информации источника, набор системной логики AMD A620 будет представлен в двух вариациях, одна из которых станет урезанной модификацией чипсета B650, что, судя по всему, намекает на её более широкие возможности и бо́льшую стоимость, в то время как второй вариант окажется «стандартным» чипом A620 с приятным глазу ценником.
Сообщается, что большинство партнёров AMD представит доступные материнские платы на базе чипсета A620, стоимость которых составит не более $100. Естественно, это наложит ряд ограничений на возможности таких продуктов: как стало известно ранее, одним из таких недочётов будет отсутствие поддержки интерфейса PCIe 5.0, что, впрочем, вряд ли понадобится бережливым пользователям.
Помимо этого, обладатели бюджетных моделей на базе чипсета A620 могут не рассчитывать на порты USB 3.2 Gen 2x2, а также большое количество USB 3.2 Gen 2 — их будет доступно только два вкупе с парой портов USB 3.1 Gen 2 и шестью USB 2.0.
Кроме того, источник поделился блок-схемой, иллюстрирующей оснащение системной платы производства MSI, основанной на чипсете A620: подсистема питания новинки выполнена по схеме «6+2+1» фазы, а зона VRM надёжно охлаждается радиаторами.
Источник изображений: Wccftech
Также матплата может похвастаться наличием одного слота PCIe 4.0 x16 и PCIe 4.0 x1, пары разъёмов DIMM DDR5, а также одного слота для установки твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0. При этом стоимость данной модели будет сравнительно невысокой и не превысит отметки в $90.
Вполне возможно, что геймеры, привыкшие считать свои средства, присмотрят себе матплату на основе чипсета A620 в качестве игрового решения, тем более, что процессоры Ryzen 7000X3D не наделены возможностью оверклокинга, что снижает требования к питанию. Впрочем, совсем уж дешёвые варианты с посредственной подсистемой питания для достаточно «прожорливых» моделей CPU выбирать тоже не стоит.