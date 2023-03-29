Возможно, некоторым геймерам придётся ещё немного подождать.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Информация, приоткрывающая завесу тайны над техническими характеристиками и периодом дебюта доступных моделей серии GeForce RTX 40, продолжает будоражить умы компьютерной общественности: «подлить масла в огонь» решил инсайдер MEGAsizeGPU, сообщивший не только о младшей представительнице семейства Ada Lovelace в лице RTX 4050, характеристики которой могут оказаться весьма разочаровывающими, но и поведавший о датах запуска её старших «соплеменниц», информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Сообщается, что, несмотря на недавние заявления ряда источников о майском дебюте GeForce RTX 4060, запуск модели в данные временные рамки может не состояться — по информации инсайдера, с датой релиза RTX 4060 компания NVIDIA ещё не определилась.

Что касается появления на полках магазинов GeForce RTX 4060 Ti, то сие знаменательное событие действительно состоится в конце мая, по крайней мере так утверждает источник.

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Ожидается, что GeForce RTX 4060 будет основана на графическом процессоре AD107-400, оснащённом 3072 ядрами CUDA, в то время как «сердцем» RTX 4060 Ti станет чип AD106-350 с 4352 CUDA-ядрами «на борту». При этом характеристики подсистемы памяти обеих моделей будут идентичны — 8 Гбайт GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц при шине в 128 бит.