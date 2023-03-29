Новинку может спасти только низкий ценник.

Похоже, уже через пару месяцев геймеры, стеснённые в средствах и ожидающие выхода доступных моделей серии GeForce RTX 40, смогут наконец-то оценить возможности бюджетных видеокарт семейства Ada Lovelace, однако некоторые из них могут быть разочарованы: так, благодаря инсайдеру, известному под ником MEGAsizeGPU, и специалистам ресурса VideoCardz стало известно о дате запуска предстоящих новинок и ряде их технических характеристик.

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Источник изображения: Wccftech, Reddit, TheBloodNinja

Согласно представленной информации, десктопная игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 может увидеть свет в июне текущего года, то есть спустя четыре месяца с момента дебюта мобильного варианта, что является не таким уже плохим результатом для NVIDIA, учитывая разрыв в семь месяцев между настольной и мобильной вариациями GeForce RTX 3050.

Что касается технических характеристик, то они могут несколько раздосадовать: сообщается, что объём видеопамяти GeForce RTX 4050 составит скромные 6 Гбайт (при шине в 96 бит), что на фоне RTX 3050, оснащённой 8 Гбайт памяти, станет «понижением в классе». При этом количество CUDA-ядер для мобильной и десктопной RTX 4050 может остаться неизменным, а именно 2560 — столько же имеет в своём распоряжении RTX 3050, хоть и принадлежит к микроархитектуре прошлого поколения.

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Если инсайдерские данные действительно подтвердятся, то GeForce RTX 4050 может спасти только низкая стоимость, на что, впрочем, учитывая текущие реалии, надежды практически нет.