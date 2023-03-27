Дебют новинки уже не за горами.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии скорого выхода ожидаемого целым рядом геймеров игрового настольного процессора AMD Ryzen 7 7800X3D в сети появляется всё больше информации, приоткрывающей завесу тайны над уровнем производительности предстоящей новинки: так, благодаря находке «сетевого детектива» momomo_us стало известно о достижениях младшего представителя серии Ryzen 7000X3D в тесте SiSoftware.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, настольный процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, функционируя на средней частоте в 5.05 ГГц, в паре с материнской платой MSI MEG X670E ACE в арифметическом тесте процессора смог набрать 39507 GOPS, обогнав «стандартную» 8-ядерную 16-поточную модель семейства Raphael в лице Ryzen 7 7700 на 1.5 %, однако оказавшись позади своего «соплеменника» без кэш-памяти 3D V-Cache, а именно Ryzen 7700X, на 5.7 %.

Источник изображения: SiSoftware

Впрочем, геймеры и не ждут от Ryzen 7 7800X3D великих свершений в синтетических бенчмарках, ведь основным предназначением новинки должны стать игры: согласно официальным тестам специалистов AMD, в ряде тайтлов младший представитель серии Ryzen 7000X3D способен обогнать топовый Intel Core i9-13900K на 13-24 %.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что дебют новинки состоится уже через несколько дней, а именно 6 апреля. При этом некоторые европейские магазины уже обнародовали предварительные ценники Ryzen 7 7800X3D — стоимость новинки стартует с отметки в 530 евро.