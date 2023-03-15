На фоне неумолимо надвигающегося официального дебюта младшей игровой модели процессора AMD с кэш-памятью 3D V-Cache в лице Ryzen 7 7800X3D некоторые онлайн-магазины принялись расширять ассортимент своей продукции, подготовив страницы с ещё не вышедшей новинкой: как информирует общественность ресурс VideoCardz, ещё не дебютировавший официально процессор уже можно найти у ряда европейских ритейлеров.
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Источник изображения: Funtech
Наиболее низкая стоимость Ryzen 7 7800X3D оказалась в словенском магазине Funtech, который оценил новинку в 530 евро. Чуть дороже игровую модель AMD предлагают у немецкого ритейлера — там ценник CPU чуть превысил отметку в 600 евро.
Впрочем, не все продавцы готовы расстаться с новеньким процессором так просто — например, на немецкой онлайн-площадке FutureX цена Ryzen 7 7800X3D вплотную подобралась к порогу в 800 евро.
Источник изображений: VideoCardz
Стоит напомнить, что официально AMD Ryzen 7 7800X3D должен поступить в продажу уже 6 апреля, а его рекомендованная стоимость составит $449, поэтому ценник в 530 евро выглядит весьма заманчиво, учитывая тот факт, что за Core i9-13900K в этом же магазине придётся доплатить 120-160 евро – именно с этой моделью от Intel придётся бороться младшему представителю серии Ryzen 7000X3D, который, согласно тестам специалистов «красной команды», в ряде игр быстрее своего конкурента на 13-24 %.