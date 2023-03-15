Дебют новинки уже не за горами.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На фоне неумолимо надвигающегося официального дебюта младшей игровой модели процессора AMD с кэш-памятью 3D V-Cache в лице Ryzen 7 7800X3D некоторые онлайн-магазины принялись расширять ассортимент своей продукции, подготовив страницы с ещё не вышедшей новинкой: как информирует общественность ресурс VideoCardz, ещё не дебютировавший официально процессор уже можно найти у ряда европейских ритейлеров.

реклама

Источник изображения: Funtech

Наиболее низкая стоимость Ryzen 7 7800X3D оказалась в словенском магазине Funtech, который оценил новинку в 530 евро. Чуть дороже игровую модель AMD предлагают у немецкого ритейлера — там ценник CPU чуть превысил отметку в 600 евро.

Впрочем, не все продавцы готовы расстаться с новеньким процессором так просто — например, на немецкой онлайн-площадке FutureX цена Ryzen 7 7800X3D вплотную подобралась к порогу в 800 евро.

Источник изображений: VideoCardz

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3080 за 70тр с началом несмотря на курс Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит напомнить, что официально AMD Ryzen 7 7800X3D должен поступить в продажу уже 6 апреля, а его рекомендованная стоимость составит $449, поэтому ценник в 530 евро выглядит весьма заманчиво, учитывая тот факт, что за Core i9-13900K в этом же магазине придётся доплатить 120-160 евро – именно с этой моделью от Intel придётся бороться младшему представителю серии Ryzen 7000X3D, который, согласно тестам специалистов «красной команды», в ряде игр быстрее своего конкурента на 13-24 %.