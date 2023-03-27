Дебют первых представительниц семейства Battlemage должен состояться в следующем году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока потенциальные покупатели игровых графических адаптеров Intel Arc A-серии радуются очередному снижению ценников, специалисты «синей команды» продолжают следовать своим планам, готовя на суд широкой компьютерной общественности не только обновлённую линейку видеокарт семейства Alchemist, но и их преемниц в лице моделей на базе чипов Battlemage: как сообщает ресурс VideoCardz, инсайдер, известный благодаря ряду точных «попаданий» на своём YouTube-канале RedGamingTech, опубликовал новое видео, в котором поделился с общественностью свежей информацией касательно некоторых характеристик будущих новинок.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Согласно представленным данным, флагманский графический процессор семейства Battlemage, именуемый BGM-G10, будет выпускаться по 4-нм технологическому процессу на мощностях TSMC и сможет похвастаться наличием 64 Xe-ядер, в то время как топовый чип ACM-G10, лёгший в основу видеокарты Arc A770, имеет в своём распоряжении лишь 32 Xe-ядра.

Также утверждается, что GPU следующего поколения будет отличаться повышенными тактовыми частотами и покорит отметку в 3 ГГц, а по своим размерам сравнится с графическим процессором AD103, являющимся «сердцем» GeForce RTX 4080.

Кроме того, будущим продуктам семейства Battlemage приписывается наличие 48 Мбайт кэш-памяти второго уровня, а также их оснащение шиной в 256 бит, что подразумевает объём видеобуфера в 8, 16 или даже 32 Гбайт.

Что касается уровня производительности будущего флагмана, то, исходя из представленной информации, топовая модель Arc Battlemage должна будет конкурировать как минимум с NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, что, учитывая текущее положение дел у Intel (флагманская Arc A770 противостоит лишь GeForce RTX 3060, относящейся к среднему классу), будет достаточно большим рывком вперёд. При этом предстоящие новинки Intel получат целый ряд архитектурных улучшений, в том числе при задействовании технологии трассировки лучей и машинного обучения.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, RedGamingTech

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Ожидается, что дебют первых игровых представительниц семейства Battlemage состоится не ранее первого-второго квартала 2024 года, в то время как в текущем году геймеры могут увидеть не только запуск обновлённой линейки видеокарт Alchemist+, но и появление двух новых моделей Alchemist с 6 Гбайт видеопамяти «на борту».