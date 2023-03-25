Продукция AMD продолжает становиться доступнее, радуя глаз потенциальных покупателей всё более приятными ценниками: как сообщает ресурс Wccftech, стоимость моделей настольных процессоров серии Ryzen 7000 без суффикса «X» в китайской рознице ощутимо снизилась.
реклама
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Так, с учётом дополнительной скидки в 50 юаней наиболее доступную модель CPU семейства Raphael в лице 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 7600 в Китае можно заполучить за 1449 юаней (около $210), то есть на $19 ниже по сравнению с рекомендованной стоимостью, за 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 7700 просят 1949 юаней ($283), что на $46 меньше MSRP, а приобрести Ryzen 9 7900, оснащённый 12 ядрами/24 потоками, в китайской рознице имеется возможность за 2549 юаней ($371), в то время как официальный ценник на старте продаж составлял $429.
Источник изображений: Wccftech, JD.com
При этом цены соответствующих моделей настольных процессоров Ryzen 7000 в Китае оказались ниже стоимости CPU в США: так, известный ритейлер Microcenter предлагает приобрести Ryzen 5 7600 за $219, а Ryzen 7 7700 и Ryzen 9 7900 – за $319 и $399 соответственно.
Таким образом, на фоне появления сравнительно недорогих материнских плат на базе набора системной логики B650, ценник которых стартует с отметки в $125, платформа AM5 (как минимум для китайских пользователей) стала ещё доступнее.