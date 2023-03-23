Производители материнских плат продолжают внедрять поддержку так называемых небинарных модулей оперативной памяти объёмом в 24/48 Гбайт в свои продукты — ранее компании озаботились данным вопросом для платформ Intel, а теперь настал черёд и систем AMD: как информирует общественность ресурс Wccftech, вслед за демонстрацией работы новых «планок» на матплатах от ASUS возможность установки данных модулей ОЗУ, похоже, получили и системные платы производства MSI и Gigabyte.
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Источник изображения: AMD
Так, энтузиаст под ником chi11eddog обнародовал скриншот CPU-Z, на котором можно лицезреть запись о четырёх установленных модулях оперативной памяти DDR5-6400 от V-Color общим объёмом в 96 Гбайт (4x24 Гбайт) на материнской плате MSI MPG X670E Carbon WiFi.
Источник изображения: Twitter, chi11eddog
Ещё одно подтверждение, но уже для продукта другого производителя, было найдено на форуме Coolaler: пользователь ресурса, известный под ником JHL88, поделился скриншотами, которые заверяют «дружбу» материнской платы Gigabyte X670E AORUS Master с четырьмя модулями оперативной памяти по 48 Гбайт каждый, работающими на эффективных частотах 5600 и 6000 МГц.
Источник изображений: Coolaler, JHL88
Стоит учесть, что официально ни один производитель ещё не выпустил свежие версии прошивок с поддержкой небинарных модулей памяти для платформы AMD, однако это должно произойти уже в ближайшие недели.