Свежая прошивка может быть выпущена уже в ближайшие недели.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Производители материнских плат продолжают внедрять поддержку так называемых небинарных модулей оперативной памяти объёмом в 24/48 Гбайт в свои продукты — ранее компании озаботились данным вопросом для платформ Intel, а теперь настал черёд и систем AMD: как информирует общественность ресурс Wccftech, вслед за демонстрацией работы новых «планок» на матплатах от ASUS возможность установки данных модулей ОЗУ, похоже, получили и системные платы производства MSI и Gigabyte.

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Источник изображения: AMD

Так, энтузиаст под ником chi11eddog обнародовал скриншот CPU-Z, на котором можно лицезреть запись о четырёх установленных модулях оперативной памяти DDR5-6400 от V-Color общим объёмом в 96 Гбайт (4x24 Гбайт) на материнской плате MSI MPG X670E Carbon WiFi.

Источник изображения: Twitter, chi11eddog

Ещё одно подтверждение, но уже для продукта другого производителя, было найдено на форуме Coolaler: пользователь ресурса, известный под ником JHL88, поделился скриншотами, которые заверяют «дружбу» материнской платы Gigabyte X670E AORUS Master с четырьмя модулями оперативной памяти по 48 Гбайт каждый, работающими на эффективных частотах 5600 и 6000 МГц.

Источник изображений: Coolaler, JHL88

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Стоит учесть, что официально ни один производитель ещё не выпустил свежие версии прошивок с поддержкой небинарных модулей памяти для платформы AMD, однако это должно произойти уже в ближайшие недели.