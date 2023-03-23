В ряде случаев отличия действительно есть.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как известно, в рамках новой линейки настольных процессоров Core 13-го поколения компания Intel наделила ядрами с микроархитектурой Raptor Cove лишь старшие модели CPU, в то время как младшим осталось довольствоваться кристаллами Golden Cove, доставшимися им «наследству» от процессоров семейства Alder Lake-S.

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Впрочем, среди новинок существует как минимум одна модель (а именно Core i5-13400), с которой специалисты «синей команды», похоже, полностью не определились, в результате чего в продаже можно найти как модификацию CPU со степпингом B0, наделённую ядрами Raptor Cove, так и C0 с кристаллами Golden Cove.

Естественно, более новая микроархитектура предполагает и ряд улучшений, которые в теории должны положительным образом сказаться на уровне производительности CPU, но так ли это на самом деле решили выяснить специалисты ресурса HWCooling, раздобывшие обе модификации Core i5-13400F.

Исследователи отмечают, что найти вариацию Core i5-13400F со степпингом B0 оказалось не так просто: данная модификация представлена в заметно меньших количествах и продаётся без кулера (с кодом заказа CM8071504821107), что намекает на её предназначение для OEM-систем. Распознать степпинг B0 можно также благодаря маркировке на теплораспределительной крышке (SRMBG против SRMBN у C0).

В дуэте с Core i5-13400F специалисты задействовали материнскую плату ASUS ROG STRIX Z790-E Gaming WiFi, модули оперативной памяти DDR5-5200 (CL40) Kingston FURY Beast в режиме Gear 2 и процессорный кулер Noctua NH-U14S.

В прикладных задачах и тестах Core i5-13400F со степпингом B0 продемонстрировал не слишком значительный отрыв от модификации C0: в Cinebench R23 преимущество составило 1 %, а в задачах кодирования аудиофайлов — 4 %.

В представленных игровых приложениях наблюдается похожая ситуация: в разрезе средней кадровой частоты Core i5-13400F (B0) превзошёл Core i5-13400F (C0) на 1-5 %.

Средние значения тактовых частот обеих модификаций также весьма схожи: так, в процессе тестирования в Cinebench R23 P-ядра достигали показателей в ~4.1 ГГц, а E-ядра — около 3.3 ГГц.

А вот разрезе энергоэффективности Core i5-13400F со степпингом B0 уступает своему «сотоварищу», что особенно видно на примере «замеров» в Cinebench R23, где вариация с более новыми ядрами требует в среднем на 13 % больше энергии и нагреваясь на 6-11 °C выше на фоне Core i5-13400F (C0).

Источник изображений: HWCooling

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Подводя итог, можно отметить, что в ряде случаев Core i5-13400F со степпингом B0 оказывается производительнее модификации C0, однако и его «аппетиты» вкупе с нагревом в некоторых сценариях заметно выше, поэтому пользователям, собирающимся охотиться за «диковинкой», необходимо решить, стоит ли получаемый результат затраченных на поиски усилий.