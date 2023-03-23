Виновата функция Resizable BAR.

От возможности бесплатно «выжать» из системы дополнительные fps вряд ли откажется большинство геймеров, и технология Resizable BAR, позволяющая увеличить значение кадровой частоты в ряде игровых приложений путём пары нехитрых настроек, несомненно, является одной из таких «магических» функций. Впрочем, в некоторых случаях ReBAR может не только ничего не улучшить, но и принести расстройство для пользователей, что и доказал тест специалистов ресурса Hardware Unboxed.

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Источник изображения: Pixabay

Чуть ранее в процессе своих «изысканий» исследователи источника наткнулись на «загадочную» особенность материнских плат производства Gigabyte, основанных на наборе системной логики Intel Z790: результаты тестирования в ряде игр на данных платах весьма отличались от таковых при использовании продуктов от других производителей.

Ответ же оказался весьма прост: на системных платах от Gigabyte функция Resizable BAR по умолчанию отключена, в то время как продукты производства ASRock, ASUS и MSI автоматически активируют данную технологию.

Продолжив своё «расследование» и вооружившись процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой GeForce RTX 4090 и несколькими материнскими платами, в том числе MSI MPG Z790 CARBON WIFI и Gigabyte Z790 Aorus Elite Ax, специалисты ресурса смогли найти пару игр, где задействование ReBAR весьма снижает значение средней кадровой частоты: так, в Marvels Spider-Man Remastered деактивация функции повысила fps на 11-14 %, а в Horizon Zero Dawn — на 16-17 %.

На системах AMD на примере Ryzen 9 7950X3D в паре с материнской платой Gigabyte X670E Aorus Master прирост fps от деактивации Resizable BAR также имеется, хотя и не настолько существенный: в Marvels Spider-Man Remastered увеличение значения средней кадровой частоты составило около 5 %, а в Horizon Zero Dawn — примерно 4 %. Впрочем, даже это может расстроить геймеров, выжимающих «все соки» из своих ПК.

Источник изображений: YouTube, Hardware Unboxed

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Судя по всему, специалисты NVIDIA уже знают о подобной проблеме и работают над ней: так, одним из пунктов улучшений в свежей версии NVIDIA Studio Driver с порядковым номером 531.41 значится отключение профиля Resizable BAR в тайтле Horizon Zero Dawn для платформ Intel. Остаётся надеяться, что в будущем «зелёная команда» выпустит подобное обновление и для систем от AMD.